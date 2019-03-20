06:24
20 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна покусав Азаров. Спортивні ігри очима росіян
      Вєсті Кремля
      21:48, 19 березня
      Вєсті.UA: Мовний патруль Парубія. Новий тренд в українській політиці
      Вєсті.UA
      19:14, 19 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Кадрові зміни в Boeing: компанія змінила топ-менеджерів після катастрофи над Ефіопією

      113 Читать новость на русском
      Компанія Boeing проводить кадрові зміни
      Компанія Boeing проводить кадрові зміни / Фото з відкритих джерел

      Корпорація Boeing оголосила про кадрові перестановки на тлі розслідування авіакатастрофи над Ефіопією. Керівництво наголосило на тому, що наразі триває залучення додаткових ресурсів для проведення розслідування.

      Відомо, що головного інженера підрозділу комерційних літаків Boeing Джона Гамільтона, який раніше поєднував цю посаду з постом віце-президента з проектування комерційних літаків корпорації, звільнено від функцій топ-менеджера. Він зосередиться на виконанні технічних завдань.

      Читайте також: Авіакатастрофа з Boeing 737 Max: чому сталася трагедія

      Це дозволить йому повністю присвятити свою увагу поточним розслідуванням,
      – зазначив головний виконавчий директор Boeing Commercial Airplanes Кевін Макаллістер.

      Видання The Star повідомило про те, що віце-президентом з інженерних розробок призначена Лінн Хоппер, яка раніше очолювала компанію Test & Evaluation в інженерній, випробувальній і технологічній групі Boeing.

      З середини 2013 року по березень 2016 Гамільтон був віце-президентом з безпеки польотів, авіаційної безпеки і нормативно-правової відповідності. Він керував виданням дозволів на організацію комерційних літаків. Після другої за останні півроку авіакатастрофи за участю Boeing 737 MAX законодавці і експерти з авіабезпеки ставлять перед собою питання, наскільки ретельно регулятор перевіряв модель MAX і наскільки добре пілоти були навчені новим функціям. Зараз регулятори заборонили польоти понад 300 літаків MAX і призупинили постачання ще близько 5000 суден на суму понад 500 мільярдів доларів.

      Нагадаємо, що аналіз даних з бортових самописців літака Boeing 737 Max 8, який зазнав катастрофи у Ефіопії, підтвердив схожість цієї аварії з авіакатастрофою такого ж лайнера у Індонезії, яка сталася в кінці жовтня минулого року.

      Що не так із Boeing 737 MAX?10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу. Літак упав через 6 хвилин після зльоту.

      Це вже друга катастрофа Boeing 737-8 Max за останні 5 місяців. 29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир. Причину катастрофи підозрюють у неправильному налаштуванні датчика кута, що передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носу літака щодо лінії горизонту.

      blog_ava
      П'ять причин, через які жінки зраджують
      19 березня
      655
      Теги: Катастрофа Новини США
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 19 березня: відставка Назарбаєва і "велике переселення" у Криму
      19 березня , 22:08 Головні новини 19 березня: відставка Назарбаєва і "велике переселення" у Криму
      2357
      Нові рейтинги та антирейтинги кандидатів: хто і як може змінити розклади?
      19 березня , 22:00 Нові рейтинги та антирейтинги кандидатів: хто і як може змінити розклади?
      Артем Овдієнко 2040
      Місце для релаксу: як облаштувати зону відпочинку в саду
      19 березня , 19:25 Місце для релаксу: як облаштувати зону відпочинку в саду
      1382
      Рінат Ахметов і електроенергія: як олігарх наживається на українцях
      19 березня , 21:00 Рінат Ахметов і електроенергія: як олігарх наживається на українцях
      Сергій Лещенко 727
      Влада краде гроші з кишень українців, аби підкупити виборців
      19 березня , 20:00 Влада краде гроші з кишень українців, аби підкупити виборців
      Тетяна Острікова 323
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук