Кадрові зміни в Boeing: компанія змінила топ-менеджерів після катастрофи над Ефіопією

Корпорація Boeing оголосила про кадрові перестановки на тлі розслідування авіакатастрофи над Ефіопією. Керівництво наголосило на тому, що наразі триває залучення додаткових ресурсів для проведення розслідування.

Відомо, що головного інженера підрозділу комерційних літаків Boeing Джона Гамільтона, який раніше поєднував цю посаду з постом віце-президента з проектування комерційних літаків корпорації, звільнено від функцій топ-менеджера. Він зосередиться на виконанні технічних завдань.

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Це дозволить йому повністю присвятити свою увагу поточним розслідуванням,

– зазначив головний виконавчий директор Boeing Commercial Airplanes Кевін Макаллістер.

Видання The Star повідомило про те, що віце-президентом з інженерних розробок призначена Лінн Хоппер, яка раніше очолювала компанію Test & Evaluation в інженерній, випробувальній і технологічній групі Boeing.

З середини 2013 року по березень 2016 Гамільтон був віце-президентом з безпеки польотів, авіаційної безпеки і нормативно-правової відповідності. Він керував виданням дозволів на організацію комерційних літаків. Після другої за останні півроку авіакатастрофи за участю Boeing 737 MAX законодавці і експерти з авіабезпеки ставлять перед собою питання, наскільки ретельно регулятор перевіряв модель MAX і наскільки добре пілоти були навчені новим функціям. Зараз регулятори заборонили польоти понад 300 літаків MAX і призупинили постачання ще близько 5000 суден на суму понад 500 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що аналіз даних з бортових самописців літака Boeing 737 Max 8, який зазнав катастрофи у Ефіопії, підтвердив схожість цієї аварії з авіакатастрофою такого ж лайнера у Індонезії, яка сталася в кінці жовтня минулого року.

Що не так із Boeing 737 MAX?10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу. Літак упав через 6 хвилин після зльоту.



Це вже друга катастрофа Boeing 737-8 Max за останні 5 місяців. 29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир. Причину катастрофи підозрюють у неправильному налаштуванні датчика кута, що передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носу літака щодо лінії горизонту.