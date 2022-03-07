Кадры пожара в жилых домах в Харькове после авианалета
Источник:ГСЧС
Российские убийцы с 6 по 7 марта сбрасывали на Харьков авиабомбы. Из-за этого в городе возникли масштабные пожары.
В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области опубликовали кадры с пожара на Майдане Героев Небесной сотни. Там огонь охватил жилые дома.
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На кадрах видно, как пожар уничтожает дом. Пожарные пытаются ликвидировать его на остатках помещения.
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