Кадыров боится Путина и чувствует угрозу своему авторитарному правлению в Чечне, – ISW
Источник:ISW
Рамзан Кадыров всеми силами пытается показать, что является сильным лидером, и любые попытки сопротивления его правлению в Чечне будут ликвидированы.
Как говорят аналитики американского Института изучения войны, демонстративная реакция главы Чечни на нападение на полицейский участок в Чечне свидетельствует о том, что он может быть озабочен стабильностью своего авторитарного правления.
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О каком нападении говорится
В ночь на 28 марта в Гудермесе в Чечне произошла перестрелка. Двое мужчин якобы напали на районный отдел внутренних дел – за ними отправили колонну кадыровцев. Впоследствии Кадыров опубликовал кадры, на которых он сам, его 15-летний сын и оцепление чеченских чиновников и сотрудников службы безопасности посещают место нападения и осматривают изуродованные тела нападающих.
Вероятно, Кадыров имел в виду, что этот демонстративный обзор тел должен укрепить его имидж сильного человека и дать сигнал чеченцам, что любая форма внутреннего сопротивления его правлению будет ликвидирована.
– говорят аналитики.
Тот факт, что реакция Кадырова на нападение была столь немедленной и жесткой, говорит о том, что он обеспокоен потенциалом внутреннего сопротивления внутри Чечни, может взорвать его авторитарное правление в автономной республике.
Кадыров боится потерять благосклонность Путина
Недавно, 13 марта, Кадыров встречался с президентом Владимиром Путиным, чтобы повысить значимость Чечни в российской политической и военной сфере, и, по оценке ISW, Путин может воспользоваться опасениями Кадырова потерять приверженность бункерному диктатору, чтобы заставить Кадырова увеличить роль. Украине.
Кадыров, вероятно, рассматривает любые признаки внутренней нестабильности в Чечне как угрозу своей дальнейшей приверженности Путину.
Добавим, что ранее эстонская разведка утверждала, что повар Путина и владелец ППК "Вагнера" Евгений Пригожин вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым набрали популярность в России. Они существенно расширили свою власть. Случилось это не без содействия российского диктатора Владимира Путина.