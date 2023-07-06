Об этом 24 Каналу рассказал глава правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев. По его мнению, Кадырова используют российские кураторы для удержания покоя в регионе.
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Болезнь Кадырова реальна
По информации Закаева, правой руке Кадырова Адаму Демильханову, раненному в Украине, ампутировали ногу. Кадры, опубликованные российским ставленником, свидетельствуют о том, что его здоровье под большим вопросом.
Не вызывают сомнений и проблемы со здоровьем самого Кадырова. Хотя конкретики по его диагнозу у главы чеченского правительства нет.
"Это фото, опубликованное Кадыровым, было сделано по инициативе зависимых от него людей. Ведь опровержение болезни Кадырова позволит его кураторам дольше продержаться на своих должностях", – убежден Закаев.
Ахмед Закаев о таинственной болезни Кадырова: смотрите видео
Что именно происходит в Чечне
- Впервые о болезни Кадырова сообщили еще в марте. Тогда издание Bild предположило, что у российского ставленника проблемы с почками.
- Кадыров долгое время отсутствовал на публике, но в конце концов на прошлой неделе вышел на связь, утверждая, что у него все хорошо.
- ГУР Украины допускает, что Кадыров и Демильханов могут находиться на лечении в Арабских Эмиратах. Также украинская разведка подтвердила информацию о серьезном ранении чеченского чиновника.