Про це 24 Каналу розповів голова уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв. На його думку, Кадирова використовують російські куратори для утримання спокою в регіоні.
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Хвороба Кадирова реальна
За інформацією Закаєва, правій руці Кадирова Адаму Демільханову, який був поранений в Україні, ампутували ногу. Кадри, які опублікував Кадиров, свідчать про те, що його здоров’я під великим питанням.
Не викликають сумнівів і проблеми зі здоров’ям Кадирова. Хоча конкретики щодо його діагнозу голова чеченського уряду у вигнанні не має.
"Це фото, яке опублікував Кадиров, було зроблене з ініціативи залежних від нього людей. Адже спростування хвороби Кадирова дозволить його кураторам довше протриматись на своїх посадах", – переконаний Закаєв.
Ахмед Закаєв про таємничу хворобу Кадирова: дивіться відео
Що саме відбувається в Чечні
- Вперше про хворобу Кадирова повідомили ще в березні. Тоді видання Bild припустило, що у російського ставленика проблеми з нирками
- Кадиров тривалий час був відсутній на публіці, але зрештою минулого тижня вийшов на зв’язок, стверджуючи, що у нього все гаразд.
- Але ГУР України припустило, що Кадиров та Демільханов можуть знаходитись на лікуванні в Арабських Еміратах. Також українська розвідка підтвердила інформацію про серйозне поранення чеченського посадовця.