Про це 24 Каналу розповів голова уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв. На його думку, Кадирова використовують російські куратори для утримання спокою в регіоні.

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Хвороба Кадирова реальна

За інформацією Закаєва, правій руці Кадирова Адаму Демільханову, який був поранений в Україні, ампутували ногу. Кадри, які опублікував Кадиров, свідчать про те, що його здоров’я під великим питанням.

Не викликають сумнівів і проблеми зі здоров’ям Кадирова. Хоча конкретики щодо його діагнозу голова чеченського уряду у вигнанні не має.

"Це фото, яке опублікував Кадиров, було зроблене з ініціативи залежних від нього людей. Адже спростування хвороби Кадирова дозволить його кураторам довше протриматись на своїх посадах", – переконаний Закаєв.

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