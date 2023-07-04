Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан. Він додав, що перемоги та просування Сил оборони на фронті й поразки армії Росії – це основні фактори, які можуть послабити російську систему влади чи прискорять її розпад.

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Процес пішов

Як зазначив Кузан, з російських регіонів треба виділити Кавказ, у якому під час нещодавнього пригожинського заколоту, почали поширювати заклики "Дагестан без Росії". Там малювали графіті, роздавали листівки, крім того, подібні заклики були й в соціальних мережах.

Зараз цей рух шириться й набирає обертів, тож з'явилися масштабніші заклики – "Кавказ без Росії",

– сказав військовий експерт.

Попри те, що росіяни намагаються замовчати ці процеси, кремлівський диктатор після "перевороту" Пригожина поїхати у Дагестан. Виступати перед людьми й показувати, що вони одна держава, що Путін їхній єдиний президент тощо. Місцева влада повинна була демонструвати свою лояльність.

Зрозуміло, що це не сам Путін приїхав, але сам факт "візиту", у такий непростий час для Росії, говорить про те, що російська розвідка бачить ці процеси й сприймає їх серйозно. Адже для реакції на подібні рухи залучають не лише місцеву владу або силовиків, в хід іде перша особа держави.

"Після заколоту Пригожина весь світ на вухах – Вашингтон, Китай, Туреччина тощо, а диктатор їде до Дагестану. Зрозуміло, що там відбуваються серйозні процеси", – зазначив Кузан.

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Кадиров саботує накази Путіна

На думку військового експерта, 24 червня кадирівці свідомо саботували наказ Путіна про придушення збройного заколоту Пригожина. Самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров береже свої війська й вже неодноразово саботує кремлівські накази.

Крім того, цікаві процеси у Дагестані відбуваються з жовтня минулого року. Тоді Кадиров відмовився проводити мобілізацію у Чечні, виправдовуючись тим, що він й так багато допомагала Росії, тож свій план виконав.

"Ці процеси тривають ще з минулого року. На жаль, вони не будуть швидкими, це не питання завтрашнього дня. Однак процес запущено і його вже не зупинити", – підсумував Кузан.

Що відомо про стан Кадирова