Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. Он добавил, что победы и продвижение Сил обороны на фронте и поражения армии России – это основные факторы, которые могут ослабить российскую систему власти или ускорят ее распад.

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Процесс пошел

Как отметил Кузан, из российских регионов следует выделить Кавказ, в котором во время недавнего пригожинского мятежа начали распространять призывы "Дагестан без России". Там рисовали граффити, раздавали листовки, кроме того, подобные призывы были и в социальных сетях.

Сейчас это движение распространяется и набирает обороты, поэтому появились более масштабные призывы – "Кавказ без России",

– сказал военный эксперт.

Несмотря на то, что россияне пытаются замолчать эти процессы, кремлевский диктатор после "переворота" Пригожина уехал в Дагестан. Выступать перед людьми и показывать, что они одно государство, что Путин их единственный президент. Местные власти должны были демонстрировать свою лояльность.

Понятно, что это не сам Путин приехал, но сам факт визита, в такое непростое время для России, говорит о том, что российская разведка видит эти процессы и воспринимает их серьезно. Ведь для реакции на подобные движения привлекают не только местные власти или силовиков, в ход идет первое лицо государства.

"После мятежа Пригожина весь мир на ушах – Вашингтон, Китай, Турция и т.д., а диктатор едет в Дагестан. Понятно, что там проходят серьезные процессы", – отметил Кузан.

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Кадыров саботирует приказы Путина

По мнению военного эксперта, 24 июня кадыровцы сознательно саботировали приказ Путина о подавлении вооруженного мятежа Пригожина. Самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров бережет свои войска и уже неоднократно саботирует кремлевские приказы.

Кроме того, интересные процессы в Дагестане проходят с октября прошлого года. Тогда Кадыров отказался проводить мобилизацию в Чечне, оправдываясь тем, что он и так много помогал России, поэтому свой план выполнил.

"Эти процессы продолжаются еще с прошлого года. К сожалению, они не будут быстрыми, это не вопрос завтрашнего дня. Однако процесс запущен и его уже не остановить", – подытожил Кузан.

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