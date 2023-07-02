Об этом 24 Каналу рассказал психолог Валентин Ким. По его словам, россияне осознают, что происходящее сейчас неправильно. Сами поменять все они не готовы. А потому готовы поддержать любого, кто изменит ситуацию.

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Что сейчас происходит в российском обществе

Когда вагнеровцы вошли в Ростов-на-Дону, это вызвало несколько интересных и противоположных реакций. Утром люди приходили на улицы, кричали что-нибудь об обращении Владимира Путина. В целом демонстрировали страх. Скорее всего, ожидали, что сейчас кто-нибудь придет и "наведет порядок".

А вечером – толпа провожала Пригожина и его наемников. Им аплодировали.

Все это свидетельствует о том, что в российском обществе происходят мощные процессы, прикрытые сверху лицемерием и российской пропагандой. Даже россияне не догадываются, какие процессы происходят, потому что они их не видят, могут только чувствовать,

– заметил Валентин Ким.

Есть разные направления социального мнения по одному и тому же инциденту.

По мнению психолога, то, что сейчас доля россиян из "Вагнера" начинают создавать "героев" – свидетельство того, что они могут сделать героев из любого, кто готов убрать кремлевскую власть.

"Мы не можем сказать, что это ведущий тренд. Но видим, что он существует. Насколько он мощный, сказать пока сложно. Но у россиян есть ощущение того, что все, что происходит сейчас – неправильно", – отметил Ким.

Люди приходили к вагнеровцам и аплодировали им. Это свидетельствует, что россияне готовы поддержать тех, кто "наведет порядок", какой бы он ни был.

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Путин испугался не меньше всех

Мятеж Пригожина повлиял также и на Владимира Путина. Была информация о том, что он покинул Москву. Вероятно, опасаясь, что главарь ППК "Вагнера" таки сможет дойти до Кремля.

Для Путина это вполне характерно. Он так же реагирует на все остальные вызовы. Мы не знаем, просидел ли он (последние два года – 24 Канал) в бункере, но его медийная и социальная активность очень снизилась,

– подчеркнул Ким.

Не стоит упускать из виду и то, что перед встречей с Владимиром Путиным есть обязательный двухнедельный карантин и сдача всех возможных анализов.

"Его здоровье, его личная безопасность – это самая высокая ценность, которая Путину присуща. Это не харизматичный лидер, способный рисковать. Путин – это не харизматик, это – назначенец", – подчеркнул политик.

К слову, реакция российской элиты, тоже вылетавшая из России, куда видела, свидетельствует о том, что "царь" испугался и убежал. Именно поэтому Путин так благодарен директору нацгвардии Виктору Золотову, который по определенным причинам остался в Москве. И в конце концов это может стать причиной, почему никого за мятеж в России так и не накажут.

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