Про це 24 Каналу розповів психолог Валентин Кім. За його словами, росіяни усвідомлюють, що те, що відбувається зараз є неправильним. Самі змінити все вони не готові. А тому готові підтримати будь-кого, хто змінить ситуацію.

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Що зараз відбувається в російському суспільстві

Коли вагнерівці зайшли в Ростов-на-Дону, це викликало декілька достатньо цікавих та протилежних реакцій. Зранку люди приходили на вулиці, кричали щось про звернення Владіміра Путіна. А загалом демонстрували страх. Найімовірніше, очікували, що зараз хтось прийде та "наведе порядок".

А ввечері – натовп проводжав Пригожина та його найманців. Їм аплодували.

Все це свідчить про те, що в російському суспільстві відбуваються потужні процеси, які прикриті зверху лицемірством та російською пропагандою. Навіть росіяни не здогадуються, які процеси відбуваються, тому що вони їх не бачать, можуть лише відчувати,

– зауважив Валентин Кім.

Є різні напрямки соціальної думки щодо одного і того ж інциденту.

На думку психолога те, що зараз частка росіян з "Вагнера" починають створювати "героїв" – свідчення того, що вони можуть зробити героїв з будь-кого, хто готовий прибрати кремлівську владу.

"Ми не можемо сказати, що це є провідним трендом. Але бачимо, що він існує. Наскільки він потужний, сказати поки складно. Але в росіян є відчуття того, що все, що відбувається зараз – неправильно", – зазначив Кім.

Бо люди таки приходили до вагнерівців та аплодували їм. Це свідчить, що росіяни готові підтримати тих, хто "наведе порядок", який би він не був.

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Путін злякався не менше усіх

Заколот Пригожина вплинув також і на Владіміра Путіна. Була інформація про те, що він покинув Москву. Ймовірно, таки побоюючись, що ватажок ПВК "Вагнера" таки зможе дійти до Кремля.

Для Путіна це цілком притаманно. Він таким же чином реагує на всі інші виклики. Ми не знаємо, чи він (останні два роки – 24 Канал) просидів в бункері, але його медійна та соціальна активність дуже знизилась,

– наголосив Кім.

Не варто оминати увагою й те, що перед зустріччю з Владіміром Путіним є обов'язковий двотижневий карантин та здача усіх можливих аналізів.

"Його здоров'я, його особиста безпека – це найвища цінність, яка Путіну притаманна. Це не харизматичний лідер, який здатний ризикувати. Путін – це не харизматик, це – призначенець", – підкреслив політик.

До слова, реакція російської еліти, яка теж вилітала з Росії, куди бачила, свідчить про те, що "цар" злякався й втік. Саме тому Путін такий вдячний директору нацгвардії Віктору Золотову, який з певних причин залишився у Москві. І зрештою, це може стати причиною, чому нікого за заколот в Росії так і не покарають.

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