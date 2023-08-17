В России будут большие баталии за Москву: Кадыров готовится отстаивать свои интересы

Рамзан Кадыров довольно специфический человек, который пришел к власти и долго сохраняет его в своих руках. Однако только в своем регионе он останавливаться не планирует.

Амбиции Кадырова значительно выше, и ему хочется закрепиться в Москве. Об этом 24 Каналу рассказали бойцы легиона "Свобода России" с позывными "Апостол" и "Шаман", объяснив, что дело в деньгах.

Читайте также Был куратором: у Путина большая потеря, внезапно умер генерал Лопырев.

Кадыров и мятеж в России

Во время мятежа Евгения Пригожина Рамзан Кадыров продемонстрировал свою слабость. Тогда чеченские подразделения так "спешили" в защиту Ростова, что не смогли приехать из-за пробки. Но на самом деле Кадырова не стоит списывать с позиций.

Его полки, 20 – 30 тысяч бойцов, не вымысел. Сколько бы он ни стоял в пробках, столкнись "Вагнер" с кадыровскими подразделениями, был бы бой. И неизвестно кто бы выиграл в битве за Ростов,

– заметил боец с позывным "Апостол".

Скорее всего, Кадыров все же ожидал штурма Москвы. Если бы Евгений Пригожин дошел до Кремля и засел в кабинете, сомнительно, что Кадыров начал бы наступление на Ростов. Если бы у Пригожина начались проблемы, лидер Чечни поддержал бы официальные власти.

"Но в общем, думаю, он сейчас ничего не ждет. Он вырос на простых моралях, у него были деньги и это развращенный ребенок. Мы можем его оценивать не с лучшей стороны. Думаю, у него нет планов, но он опытный политик, умеющий импровизировать", – отметил "Апостол".

Разговор с легионом "Свобода России": смотрите полное видео

Чем Кадырова привлекает Москва

При этом бросать своих людей на убой Кадыров не торопится. И в этом нет ничего удивительного – это его личная сила. Если же в России начнутся перемены, он будет отстаивать свои интересы с оружием.

В будущем будут большие баталии между Золотовым, Кадыровым и многими, кто уже имеет обученных людей с оружием в своих руках. Кадыров уже понял, что такое Москва,

– подчеркнул "Апостол".

Собственно, Кадырова, как и всех в России, имеющих хоть какую-то политическую или военную силу, заинтересуют деньги. Через Москву средства проходят немалые, так что ему очень хочется закрепиться там.

Кадыров "рекламирует" своих бойцов: что известно