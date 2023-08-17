В России будут большие баталии за Москву: Кадыров готовится отстаивать свои интересы
Рамзан Кадыров довольно специфический человек, который пришел к власти и долго сохраняет его в своих руках. Однако только в своем регионе он останавливаться не планирует.
Амбиции Кадырова значительно выше, и ему хочется закрепиться в Москве. Об этом 24 Каналу рассказали бойцы легиона "Свобода России" с позывными "Апостол" и "Шаман", объяснив, что дело в деньгах.
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Кадыров и мятеж в России
Во время мятежа Евгения Пригожина Рамзан Кадыров продемонстрировал свою слабость. Тогда чеченские подразделения так "спешили" в защиту Ростова, что не смогли приехать из-за пробки. Но на самом деле Кадырова не стоит списывать с позиций.
Его полки, 20 – 30 тысяч бойцов, не вымысел. Сколько бы он ни стоял в пробках, столкнись "Вагнер" с кадыровскими подразделениями, был бы бой. И неизвестно кто бы выиграл в битве за Ростов,
– заметил боец с позывным "Апостол".
Скорее всего, Кадыров все же ожидал штурма Москвы. Если бы Евгений Пригожин дошел до Кремля и засел в кабинете, сомнительно, что Кадыров начал бы наступление на Ростов. Если бы у Пригожина начались проблемы, лидер Чечни поддержал бы официальные власти.
"Но в общем, думаю, он сейчас ничего не ждет. Он вырос на простых моралях, у него были деньги и это развращенный ребенок. Мы можем его оценивать не с лучшей стороны. Думаю, у него нет планов, но он опытный политик, умеющий импровизировать", – отметил "Апостол".
Разговор с легионом "Свобода России": смотрите полное видео
Чем Кадырова привлекает Москва
При этом бросать своих людей на убой Кадыров не торопится. И в этом нет ничего удивительного – это его личная сила. Если же в России начнутся перемены, он будет отстаивать свои интересы с оружием.
В будущем будут большие баталии между Золотовым, Кадыровым и многими, кто уже имеет обученных людей с оружием в своих руках. Кадыров уже понял, что такое Москва,
– подчеркнул "Апостол".
Собственно, Кадырова, как и всех в России, имеющих хоть какую-то политическую или военную силу, заинтересуют деньги. Через Москву средства проходят немалые, так что ему очень хочется закрепиться там.
Кадыров "рекламирует" своих бойцов: что известно
- За время полномасштабного вторжения России в Украину Рамзан Кадыров представляет своих боевиков "героическими" и "мощными". Как всем известно, это все обычная показуха, в основном на камеру.
- Это, наконец, происходят такие вещи не просто так. Кадырову самый важный единственный зритель – Владимир Путин. Именно для его одобрения Кадыров аж из кожи лезет и все нахваливает своих бойцов. Мол, не только умеют видео у тикток снимать, но и воюют не хуже.
- В частности, на днях Кадыров отметил "работу" чеченского батальона "Восток Ахмат" вблизи Орехова в Запорожской области. Он подчеркнул роль подразделения в этом ключевом районе.
- В британской разведке говорят, что кадыровцы не являются большим компонентом русской армии, но значимым. Но вообще вся эта героизация "подвигов" чеченских бойцов только ради того, чтобы улучшить свою репутацию как лояльного Путину.