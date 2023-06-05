Кадыров подчеркнул, что его войско якобы "ждет приказ от российского президента". Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
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Кадыров предлагает отправить солдат в Белгородскую область
Глава Чечни отметил, что общее количество чеченских бойцов в батальонах и полках силовых и военных структур якобы превышает 70 тысяч человек. По его словам, все они якобы "прошли подготовку в российском университете спецназа", а также "экипированы новейшим оружием".
Кадыров также отметил, что его солдаты готовы выполнить любой приказ верховного главнокомандующего России. Чеченский глава считает, что это все нужно "ради защиты нашего государства и граждан".
В заключение он добавил, что отправка кадыровцев в Белгородскую область "была бы хорошим решением". Поэтому он и его военные якобы "готовы и ждут приказа".
Пригожин также хочет перебросить вагнеровцев в Белгород
- Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пригрозил российскому военному командованию, что отправит своих наемников в Белгородскую область.
- По мнению аналитиков американского Института изучения войны, Пригожин может преследовать сразу несколько целей. Это могу быть самопиар, или желание перебросить войско туда, где продолжаются более скромные боевые действия.
- Кроме этого, "повар Путина" отметил, что его наемники якобы желают "защитить российский народ". Мол, ЧВК будет защищать границу России, выполняя работу минобороны.
Между Пригожиным и Кадыровым вспыхнул конфликт
- Все началось с того, что самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности заменить наемников ЧВК "Вагнера" на фронте. Вероятно, таким образом Кадыров искал себе поддержку среди российского военного командования.
- Впоследствии Пригожин опубликовал письмо министру обороны России Сергею Шойгу, в котором говорилось, что ЧВК "Вагнера" передаст свои позиции подразделениям "Ахмата" ровно в полночь 10 мая.
- Несмотря на это, замены так и не произошло. Ведь Кадыров бережет свои войска для своей защиты и не хочет бросать их на убой.
- Дальше между кадыровцами и вагнеровцами начались настоящие междоусобные войны. Да, депутат российской Госдумы Адам Делимханов пригласил Евгения Пригожина "решить вопрос" на очной встрече. Началось все с того, что главарь ЧВК "Вагнера" раскритиковал кадыровское подразделение "Ахмат" и начал кичиться успехами своих наемников.