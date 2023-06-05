Кадиров наголосив, що його військо нібито "чекає наказ від російського президента". Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Кадиров пропонує відправити своїх солдатів на Бєлгородщину
Очільник Чечні зазначив, що загальна кількість чеченських бійців у батальйонах та полках силових і військових структур буцімто перевищує 70 тисяч осіб. За його словами, всі вони нібито "пройшли підготовку у російському університеті спецназу", а також мають "екіпіровані новітньою зброєю".
Кадиров також зазначив, що його солдати "готові виконати будь-який наказ верховного головнокомандувача Росії". Чеченський голова вважає, що це все потрібно "заради захисту нашої держави та громадян".
Наостанок він додав, що відправлення кадирівців у Бєлгородську область "було б гарним рішенням". Тому він та його військові нібито "готові та чекають наказу".
Пригожин також хоче перекинути вагнерівців до Бєлгорода
- Очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин пригрозив російському військовому командуванню, що відправить своїх найманців у Бєлгородську область.
- На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни Пригожин може переслідувати одразу кілька цілей. Це можу бути самопіар, або ж бажання перекинути військо туди, де тривають більш скромні бойові дії.
- Крім цього, "кухар Путіна" зазначив, що його найманці буцімто мають бажання "захистити російський народ". Мовляв, ПВК оборонятиме кордон Росії, виконуючи роботу міноборони.
Між Пригожиним та Кадировим спалахнув конфлікт
- Все почалося з того, що самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив про готовність замінити найманців ПВК "Вагнера" на фронті. Ймовірно, таким чином Кадиров шукав для себе підтримку серед російського військового командування.
- Згодом Пригожин опублікував листа міністру оборони Росії Сергію Шойгу, в якому мовилося, що ПВК "Вагнера" передасть свої позиції підрозділам "Ахмата" рівно опівночі 10 травня.
- Попри це заміни так і не сталося. Адже Кадиров береже свої війська для свого захисту і не хоче кидати їх на забій.
- Далі між кадирівцями та вагнерівцями почалися справжні міжусобні війни. Так, депутат російської Держдуми Адам Делімханов запросив Євгєнія Пригожина "розв'язати питання" на очній зустрічі. Почалося все з того, що ватажок ПВК "Вагнера" розкритикував кадирівський підрозділ "Ахмат" і почав хизуватися успіхами своїх найманців.