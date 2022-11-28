Расширяет границы владений: Кадыров хочет превратить оккупированную Луганщину в собственный халифат

Главарь Чечни хочет по крайней мере на время получить полный контроль над временно захваченной территорией Луганской области. С этой целью он отправил на Донбасс своих представителей, которые пытаются отстранить от управления регионом оккупационных спецслужбистов.

Скорее всего, чеченский "царек" действует по согласованию со своим партнером Евгением Пригожиным. По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, обладатель оккупированной Ичкерии и повар Путина с каждым днем усиливают свое влияние внутри России и закрепляют свой дуумвират.

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По всей вероятности, Пригожин с Кадыровым планируют переворот в Кремле, или готовятся к перехвату власти в случае потери контроля над страной со стороны бункерного дедугана.

Кадыровцы облагают данью местные "администрации"

О намерениях кавказского "Дона" распространить свою власть далеко за пределы Чечни было известно задолго до начала полномасштабного вторжения. Однако долгое время Кадыров оставался теневым игроком российской политики, который благодаря своей собственной армии головорезов был верным псом Путина.

Впрочем, после провала блицкрига и попыток России захватить большую часть Украины, предатель народа Ичкерии стал все больше пиариться на своей деятельности, критиковать российские власти и кое-где идти вразрез с приказами сверху.

Также "поднялся" и Пригожин, которому удалось превратить частную военную компанию в полноценное армейское соединение с авиацией, ПВО и тяжелой бронетехникой. Владелец группы "Вагнера" всего за 9 месяцев с начала полномасштабного вторжения получил почти безграничное влияние на Белгородскую и Курскую области.

В марте-апреле 2022 года Кадыров пытался "отжать" у российских кураторов оккупированную часть Донецкой области, однако это ему, похоже, не удалось. А вот "подмять" под себя Луганщину у него получается гораздо лучше.

Судя по всему, что Кадыров, что Пригожин в свое время поняли, что группировки военных-наемников и отряды Росгвардии способны принести им незаурядные дивиденды и, вероятно, обеспечить владение престолом. Объединив усилия по пиару, критики военного и даже политического командования Москвы, договорившись о ненападении друг на друга, эти военные преступники создали дуумвират.

Напомним, что ЧВК "Вагнера" – это российская военная структура, которую комплектуют наемниками.

Именно в рамках сотрудничества с вагнеровцами в середине ноября Кадыров начал насыщать тыловые города Луганщины приближенными к себе лицами. Они ставят своей целью поставить все предприятия и всех "чиновников" на "счетчик", ведь чеченский хозяин объявил себя новым "владельцем" этих земель. Все бизнесмены и "чиновники" должны платить ему дань.

Представителям местной "администрации" при этом объясняют, что им следует выполнять все прихоти Кадырова, потому что иначе никакие российские кураторы спасти их не могут. Мол, спецслужбы из ФСБ или ГРУ сидят где-то далеко в московских кабинетах, а бородатые доны – вот они готовы действовать здесь и сейчас.

У Кремля возникают проблемы с контролем над вассалами

Появление таких представителей Кадырова на территории оккупированной Луганщины фактически означает, что у Москвы возникли серьезные проблемы контроля над чеченским царем.

С одной стороны, он вместе с Пригожиным может решить прикрыть Путина в случае бунта со стороны других кремлевских элит и подавить кулуарный бунт.

Однако с другой – глава Чечни ломает давно установленный порядок на захваченном Донбассе. Ведь с 2014 года российские спецслужбы, представляющие определенную башню Кремля, пользовались так называемой ЛНР как территорией для собственного обогащения. Они распределяли выделенные Россией средства, гуманитарку, обустроили каналы транзита наркотиков и вывоз награбленного.

Теперь в регионе появился еще один игрок, который планирует превратить временно неподконтрольную Киеву Луганщину в собственный халифат. При этом у него достаточно влияния и сил, чтобы противостоять российским спецслужбам, тогда как они включиться в борьбу с Кадыровым банально не могут. Поскольку попытки свергнуть Дона с трона, вероятно, приведут к разжиганию гражданской войны в России, а масштабное противодействие отрядам Кадырова в ЛНР способно ослабить общую способность оккупационного войска к ведению боевых действий, чем непременно воспользуются ВСУ.

Так что вмешательство Кадырова под прикрытием армии Пригожина в разделение власти и влияния на оккупированных территориях означают появление серьезной трещины в Кремле. Однако Путин ситуативно может от этого только выиграть, поскольку, если он почувствует слабость своего влияния и вступит в сговор с сильными кланами, его власть только усилится.