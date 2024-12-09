"Кадыров, извинись!": лидер Чечни встрял в новый конфликт

Рамзан Кадыров заявил, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и глава МВД Владимир Колокольцев виноваты в вытеснении мигрантов и ухудшении отношений России с Украиной и Грузией. Из-за этого депутаты Краснодарского края запустили в телеграмме хэштег с призывом к Кадырову извиниться перед Бастрыкиным.

Кубанский депутат Сергей Кусмаков написал: "Мы не позволим никому так обращаться с нашим богатырем Бастрыкиным" и добавил хэштег "Кадыров, извинись". Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман отметил в эфире 24 Канала, что заявление Кадырова связано с конфликтом вокруг бизнеса Wildberries, на который положил глаз Кадыров.

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Повторит ли Кадыров судьбу Пригожина

В России долго не могли поделить активы магазина Wildberries. На них претендует окружение Путина, в частности олигарх Сулейман Керимов и Кадыров.

По словам политолога, Керимов и "пехотинец" Путина Кадыров сцепились за этот "жирный кусок". Кадыров пытался апеллировать к Кремлю, силовикам и силовым структурам. Но ему не дали этого "куска", его получил Керимов и его люди.

Теперь Кадыров обижен и атакует структуры, которые поддержали Керимова. Это Бастрыкин и Колокольцев, то есть Следственный комитет и МВД. Думаю, он также обижен на ФСБ,

– рассказал политолог Эйдман.

Политолог также сказал, что Кадыров боится ссориться с директором ФСБ Александром Бортниковым. Эйдман считает, что конфликт будет продолжаться и напоминает ситуацию с Евгением Пригожиным и Сергеем Шойгу.

"Кадыров рискует повторить судьбу Пригожина. Спорить с силовиками очень опасно, они чрезвычайно коварны. Кадыров тоже хитрый, но его возможности меньше, чем у ФСБ", – сказал Эйдман.

У ФСБ есть институты, которые разрабатывают яды и средства для ликвидации. Кадыров считает себя царем, потому что его поддерживает Путин. Но Путин часто "сдает своих". Пригожин тоже был его "пехотинцем,

– отметил он.

Эйдман добавил, что если Кадыров не перестанет нарушать "блатные правила" воров в законе, то может закончить, как Пригожин. По их правилам, Кадыров не должен был делать конфликт публичным, а решать вопрос тихо.

Напоминаем, что Wildberries сначала заинтересовался Антон Вайно, который возглавляет Администрацию президента России. Забрать бизнес поручили сенатору Сулейману Керимову. Впоследствии на него начал претендовать и Рамзан Кадыров. В сентябре возле офиса магазина кадыровцы устроили стрельбу, в которой погибли несколько человек, а около 10 человек получили ранения.