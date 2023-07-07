Не удивляйтесь, если Кадыров пройдет маршем прямо в Кремль, – Зеленский

Владимир Зеленский в Болгарии сообщил, что Украина уничтожила самую боеспособную часть армии России. Теперь в Кремль может маршем войти кто-то вроде Евгения Пригожина или Рамзана Кадырова.

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время встречи с представителями болгарских политических кругов, общественности и СМИ, сообщает 24 Канал. Украинский лидер подчеркнул: теперь, чтобы получить оружие, Владимир Путин должен унижаться перед такими режимами, как в Иране.

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Этот глава России уже настолько слаб, что не способен оградить даже российские области от своих же боевиков. И если однажды кто-то – Пригожин или, например, Кадыров, – пройдет маршем прямо в Кремль, то не стоит удивляться,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что у тех, кто должен гарантировать безопасность России, абсолютно нет мотивации сражаться за слабого царя.

Украина имеет мощные победы

Зеленский подчеркнул, что у Украины впереди очень и очень непростой путь. Речь идет об освобождении всех временно оккупированных территорий. В то же время у украинцев уже есть мощные победы. С 24 февраля наши герои освободили 1900 населенных пунктов. Украина отразила атаки на северные области и Киев. Украина начала создавать мощный воздушный щит. Украина уничтожила наиболее боеспособную часть российской армии.