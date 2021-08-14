Кадыров победил в конкурсе репортеров Чечни: за "эксклюзивы" получил 45 тысяч рублей

Глава Чечни Рамзан Кадыров победил в конкурсе мобильных репортеров чеченской государственной ТРК. Его видео назвали "качественным контентом, который способствует освещению событий в регионе", впрочем, никому не показали.

Наградил Рамзана Кадырова министр Чечни по национальной политике и прессе Ахмед Дудаев. Премию одиозному деятелю присудили благодаря "самым эксклюзивным репортажам из труднодоступных мест".

Тем временем На картах Apple в Украине Чечню обозначили как "Чеченская Республика Ичкерия"

"Эксклюзивный контент для развития Чечни"

Именно так охарактеризовала видео Кадырова Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный". Его видео назвали освещающими события в регионе.

Кадыров якобы неоднократно выступал как мобильный репортер чеченской телерадиокомпании. Сами видеорепортажи Кадырова телерадиокомпания почему-то не показывает, однако есть видео, как Кадырову вручают эту премию. На кадрах также видно и желтого попугайчика, который грызет бумажку с премией хозяина.

Как Кадырова наградили премией: видео с попугайчиком



Попугайчик Кадырова, которого он показал в эфире / Скриншот из видео