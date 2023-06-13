Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер, блоггер и юрист Марк Фейгин. По его словам, Кадыров мог это сделать, чтобы вовлечь Пекин в определенные обязательства и публично нарушить китайский нейтралитет.

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У россиян не возникло проблем перекупить эти машины

Китай является активным экспортером военной техники в страны Ближнего Востока и Центральной Азии. Фейгин считает, что Кадыров мог перекупить эту технику у какой-нибудь третьей страны.

"Китай напрямую бы такую технику не поставлял. Зачем им подставляться? С другой стороны, это легкобронированная техника, которая не в дефиците в самой России. Если бы поставляли танки, это другое дело, а легкую технику перекупить достаточно легко", – считает оппозиционер.

Марк Фейгин о поставках китайской техники в Россию: смотреть видео

Несмотря на то, что Китай должен разрешать реэкспорт такой техники, у россиян не возникло бы проблем перекупить их у посредников или фирм-прокладок.

Также Фейгин добавил, что китайцы не любят Кадырова. Если они придут к власти в России, то в первую очередь избавятся от Кадырова и его автономного княжества. В Китае очень негативно относятся к мусульманам и всячески притесняют их. Примером являются уйгуры, подверженные геноциду.

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