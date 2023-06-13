Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер, блоггер и юрист Марк Фейгин. По его словам, Кадыров мог это сделать, чтобы вовлечь Пекин в определенные обязательства и публично нарушить китайский нейтралитет.
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У россиян не возникло проблем перекупить эти машины
Китай является активным экспортером военной техники в страны Ближнего Востока и Центральной Азии. Фейгин считает, что Кадыров мог перекупить эту технику у какой-нибудь третьей страны.
"Китай напрямую бы такую технику не поставлял. Зачем им подставляться? С другой стороны, это легкобронированная техника, которая не в дефиците в самой России. Если бы поставляли танки, это другое дело, а легкую технику перекупить достаточно легко", – считает оппозиционер.
Марк Фейгин о поставках китайской техники в Россию: смотреть видео
Несмотря на то, что Китай должен разрешать реэкспорт такой техники, у россиян не возникло бы проблем перекупить их у посредников или фирм-прокладок.
Также Фейгин добавил, что китайцы не любят Кадырова. Если они придут к власти в России, то в первую очередь избавятся от Кадырова и его автономного княжества. В Китае очень негативно относятся к мусульманам и всячески притесняют их. Примером являются уйгуры, подверженные геноциду.
Что известно о китайских броневиках на службе в российской армии
- Недавно Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором продемонстрировал китайские бронеавтомобили, закупленные для нужд "кадыровцев" Аналитики считают, что это может быть российским ИПСО.
- Вероятно, он получил эту технику из третьей страны – например, Северной Кореи.
- В любом случае на Китай могут ожидать санкции со стороны союзников Украины – США и Европейского Союза.