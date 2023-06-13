Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер, блогер та юрист Марк Фейгін. За його словами, Кадиров міг це зробити, щоб втягнути Пекін в певні зобов’язання та публічно порушити китайський нейтралітет.

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У росіян не виникло проблем перекупити ці машини

Китай є активним експортером військової техніки в країни Близького Сходу та Центральної Азії. Фейгін вважає, що Кадиров міг перекупити цю техніку в якоїсь третьої країни.

"Китай напряму таку техніку не поставляв би. Навіщо їм підставлятись? З іншого боку, це легкоброньована техніка, яка не в дефіциті в самої Росії. Якби постачали танки, це інша справа, а легку техніку перекупити достатньо легко", – вважає опозиціонер.

Марк Фейгін про постачання китайської техніки до Росії: дивитись відео

Попри те, що Китай має надавати дозвіл на реекспорт такої техніки, у росіян не виникло б проблем перекупити їх у посередників чи фірм-прокладок.

Також Фейгін додав, що китайці не люблять Кадирова. Якщо вони прийдуть до влади в Росії, то найперше позбудуться Кадирова та його автономного князівства. У Китаї дуже негативно ставлять до мусульман та всіляко утискають їх. Прикладом є уйгури, які піддані геноциду.

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