Це 24 Каналу прокоментував політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, навіть якщо це не було пряме постачання з Китаю, варто очікувати санкцій.
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"Тобто Кадиров просто підставив Китай, і тепер обов'язково будуть нові санкції проти китайських компаній", – сказав Тизенгаузен.
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Не все так просто
Збройний ринок доволі великий і складний, тому офіційний Китай може бути не причетний до постачання Tiger. Можливо, купівля відбулась через приватні компанії в приватних компаніях.
Однак залишається фактом, що китайські бронемашини виявились на озброєнні російської армії. Реакція України та світу не забариться.
Українсько-китайські відносини: останні новини
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- У відповідь міністр оборони Олексій Резніков, який на той час сидів біля китайського представника, стримано зазначив, що Україні потрібно виграти війну, а не вести переговори з терористами. Однак уже сьогодні Київ готовий прийняти Пекін як посередника в мирній ініціативі щодо завершення війни, але за умови звільнення всіх окупованих територій.
- Як відомо, 16 – 17 травня китайський спецпредставник відвідав Київ з дипломатичним візитом. На брифінгу обговорили українську "формулу миру" та поінформували Лі Хуея про злочини, які Росія чинить на тимчасово окупованих територіях.