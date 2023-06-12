Это 24 Каналу прокомментировал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, даже если это не была прямая поставка из Китая, следует ожидать санкций.
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"То есть Кадыров просто подставил Китай, и теперь обязательно будут новые санкции против китайских компаний", – сказал Тизенгаузен.
Кадыров жестко подставил Китай: смотрите видео
Не все так просто
Вооруженный рынок достаточно велик и сложен, поэтому официальный Китай может быть не причастен к поставке Tiger. Возможно, покупка прошла через частные компании в частных компаниях.
Однако остается фактом, что китайские бронемашины оказались на вооружении российской армии. Реакция Украины и мира не заставит себя ждать.
Украинско-китайские отношения: последние новости
- Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что поддерживает мирные инициативы лидеров африканских стран по Украине. Речь идет о политическом решении "кризиса" и скорейшем возобновлении переговоров между Украиной и Россией.
- В то же время на "Диалоге Шангри-Ла" Китай откровенно обвинил Запад в разжигании новой холодной войны и нападении России на Украину.
- В ответ министр обороны Алексей Резников, сидевший в то время возле китайского представителя, сдержанно отметил, что Украине нужно выиграть войну, а не вести переговоры с террористами. Однако уже сегодня Киев готов принять Пекин как посредника в мирной инициативе по завершению войны, но при условии освобождения всех оккупированных территорий.
- Как известно, 16 – 17 мая китайский спецпредставитель посетил Киев с дипломатическим визитом. На брифинге обсудили украинскую "формулу мира" и проинформировали Ли Хуэя о преступлениях, совершаемых Россией на временно оккупированных территориях.