Когда у отца не все дома: Кадыров пообещал отправить 3 несовершеннолетних детей на войну

Деоккупация Лимана вызвала волну возмущений у кремлевских прихвостней. Среди них и Рамзан Кадыров. Он открыто критикует как военное руководство, так и Путина. В то же время сообщил, что отправит на войну своих сыновей.

Глава Чечни додумался заявить, что несовершеннолетие не должно мешать обучению защитников России. Об этом он написал в соцсетях.

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Кадыров хочет отправить на войну своих несовершеннолетних сыновей

Прихвостень Путина заверил, что его сыновьям лишь 14, 15 и 16 лет, однако они проходят военную подготовку еще с раннего детства. По словам Кадырова, детей научили обращаться с оружием и применять его на разных дистанциях. Поэтому скоро сыновья главы Чечни якобы поедут на войну против Украины.

Вскоре они отправятся на передовую и будут находиться на самых тяжелых участках столкновения. Хочешь мира – готовься к войне,

– цинично заявил Кадыров.

Интересно, что так чеченец пытался опровергнуть слова возмущенных людей, уверявших, что его семья не участвует в боевых действиях. Также Кадыров пригласил всех желающих выйти на позиции к его сыновьям и доказать свое мужество.

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После того, как украинские защитники освободили Лиман в Донецкой области, у Кадырова началась истерика. Он обвинил во всем российского генерала Александра Лапина. Мол, тот не обеспечил оккупантов необходимой связью и подвозом боеприпасов.

Кадыров заявил, что Россия должна захватить территории четырех областей Украины всеми доступными средствами, в том числе с помощью ядерного оружия.

Эксперты убеждены, что глава Чечни "копает под Путина". По словам политолога Николай Давыдюка, Кадыров больше не готов мириться с ролью, отведенной ему в России.

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