Очільник Чечні додумався заявити, що неповноліття не повинно заважати навчанню захисників Росії. Про це він написав у соцмережах.

До речі Окремі представники російської верхівки шукають лазівки, аби піти від Путіна, – ГУР

Кадиров хоче відправити на війну своїх неповнолітніх синів

Прихвостень Путіна запевнив, що його синам лише 14, 15 і 16 років, однак вони нібито проходять військову підготовку ще з раннього дитинства. За словами Кадирова, дітей навчили поводитися зі зброєю та застосовувати її на різних дистанціях. Тому скоро сини глави Чечні нібито поїдуть на війну проти України.

Скоро вони відправляться на передову і будуть знаходитися на найважчих ділянках лінії зіткнення. Хочеш миру – готуйся до війни,

– цинічно заявив Кадиров.

Цікаво, що так чеченець намагався спростувати слова обурених людей, які запевняли, що його сім'я не бере участі в бойових діях. Також Кадиров запросив усіх охочих вийти на позиції до його синів і доказати свою мужність.

Цікаво На Херсонщині приземлили ворожий штурмовик Су-25

Глава Чечні оскаженів після поразок російської армії: останні новини

Після того, як українські захисники звільнили Лиман, що на Донеччині, у Кадирова почалася істерика. Він звинуватив у всьому російського генерала Алєксандра Лапіна. Мовляв, той не забезпечив окупантів необхідним зв'язком та підвозом боєприпасів.

Кадиров заявив, що Росія повинна захопити території чотирьох областей України всіма доступними засобами, зокрема і за допомогою ядерної зброї.

Експерти переконані, що глава Чечні "копає під Путіна". За словами політолога Микола Давидюка, Кадиров більше не готовий миритися з роллю, яка йому відведена в Росії.

Зверніть увагу! Чеченці, які воюють на боці ворога, прославилися розстрілом російських військових та зґвалтуваннями. На це скаржаться самі "постраждалі" окупанти. Окрім того, замість участі в боях "елітні загони" Кадирова знімали тіктоки.

Вас може зацікавити – Чому Кадиров провокує Путіна: дивіться відео