Таку думку 24 каналу висловив український політолог Микола Давидюк. Він нагадав, що Кадиров звинуватив у втраті Лимана російського генерала Алєксандра Лапіна.

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За словами політолога, така заява Кадирова не має нічого спільного з конструктивною критикою.

Якби його справді турбувала здача Лимана, очільник Чечні б не просто розкритикував Лапіна, а міг би запропонувати когось йому на заміну. Однак насправді Кадиров шукає можливості вкусити Путіна за горло,

– наголосив Давидюк.

"Кадиров вже копає під Путіна"

На його думку, глава Чеченської Республіки більше не готовий миритися з роллю, яка відведена йому в Росії.

Він вже намітив собі посади, на які хотів би потрапити: глава Росгвардії, Генштабу, міністр, в президенти балотуватися. А якщо нічого не вийде, то просто отримати незалежність для своєї республіки,

– сказав Давидюк.

Однак Кадиров поки не готовий йти в пряму атаку проти президента Росії.

"Очільник Чечні бачить, що Путін ще достатньо "довгорукий", щоб до нього дістати. Але Кадиров вже копає під Путіна, у цьому випадку через його генералів", – додав політолог.

Критикуючи Лапіна, Кадиров спрямовує претензії до Путіна

Давидюк вважає, що, критикуючи генерала Лапіна, Кадиров висуває претензії за втрату Лимана безпосередньо президенту Росії. Адже відомо, що Путін особисто віддає накази своїм підлеглим на всіх напрямках фронту.

Якщо для широкої аудиторії в Росії втрата Лимана читається як провина генерала Лапіна, то елітарно і на Заході, і в Росії розуміють, що винен Путін. Тобто Кадиров говорить, що Путін здав Лиман, віддаючи неправильні накази Лапіну,

– пояснив політолог.

Він додав, що таким чином у країні-агресорці відбувається "комунікація між альфа-самцями".

Чого домагається очільник Чечні

За словами Давидюка, своїми заявами глава Чечні намагається загнати Путіна у пастку. Адже, кажучи про некомпетентність генералів, сподівається, що глава Кремля призначить його на високу посаду, яка розв'яже йому руки.

Однак перше, що зробить Кадиров, – не в Україну піде, а на Путіна. Очільник Кремля теж чудово розуміє, що хижаки 90-х вже підросли і готові вбити свого вожака, аби посісти його місце. Вони втомилися красти по 1 – 2 мільярди. Вони хочуть, як Путін, красти по 100 – 200 мільярдів, мати такі самі літаки, яхти,

– наголосив політолог.

Він додав, що для Путіна Кадиров – відвертий конкурент, який зараз провокує російського диктатора на певні рішення всередині російської армії.

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