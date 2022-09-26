Цінність кадирова для путіна полягає у тому, що він є ефективним інструментом боротьби з опозицією. Про це 24 каналу розповів міжнародний оглядач Ілля Пономарьов.

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Експерт зазначив, що кремль багато чого дозволяв кадирову у політичному плані, тому що він насправді дуже корисний для цієї війни з точки зору москви.

Він зараз може тиснути на тих, хто незадоволений війною. Він грає роль не просто "диванного" "ура-патріота", а озброєного патріота, який може виконати якусь акцію прямої дії проти когось. Це для кремля дуже корисно. Але це короткострокове мислення, тому що через певний час кадиров може повернути свою зброю проти москви,

– пояснив оглядач.

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На його думку, путін добре розуміє всі можливі ризики, тому намагається його стримувати.

"Кадиров зараз хоче отримати посаду керівника росгвардії, щоб очолити внутрішні війська в росії. Але путін йому не дає такої можливості. Він розуміє, що це може бути дуже небезпечним для нього", – додав Пономарьов.

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Він переконаний, що останні заяви кадирова є дуже потужними претензіями на верховну владу у росії.

"Якщо він стане головою росгвардії, він очолюватиме головну російську внутрішню силову організацію. Тобто увесь "омон", поліціянтів, які боротимуться з мітингарями – це справжня армія, яка весь час буде в середині росії. Тому це дуже небезпечно для всіх", – резюмував оглядач.

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