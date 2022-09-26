Кадировая ценность для путина заключается в том, что он является эффективным инструментом борьбы с оппозицией . Об этом 24 каналу рассказал международный обозреватель Илья Пономарев.

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Эксперт отметил, что кремль многое позволял кадырову в политическом плане, потому что он действительно очень полезен для этой войны с точки зрения москвы.

Он сейчас может давить на тех, кто недоволен войной. Он играет роль не просто "диванного" "ура-патриота", а вооруженного патриота, который может выполнить какую-нибудь акцию прямого действия против кого-то. Это для кремля очень полезно. Но это краткосрочное мышление, потому что через некоторое время кадыры могут вернуть свое оружие против москвы .

– объяснил обозреватель.

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По его мнению, Путин хорошо понимает все возможные риски , поэтому пытается его сдерживать .

"Кадыров сейчас хочет получить должность руководителя росгвардии, чтобы возглавить внутренние войска в России. Но пути ему не дают такой возможности. Он понимает, что это может быть очень опасным для него", - добавил Пономарев.

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Он убежден, что последние заявления Кадырова являются очень мощными претензиями на верховную власть в России.

"Если он станет главой росгвардии, он будет возглавлять главную российскую внутреннюю силовую организацию. То есть весь "омон", полицейских, которые будут бороться с митингующими – это настоящая армия, которая все время будет внутри россии. Поэтому это очень опасно для всех", – резюмировал обозреватель.

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