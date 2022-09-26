Кадировая ценность для путина заключается в том, что он является эффективным инструментом борьбы с оппозицией . Об этом 24 каналу рассказал международный обозреватель Илья Пономарев.
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Эксперт отметил, что кремль многое позволял кадырову в политическом плане, потому что он действительно очень полезен для этой войны с точки зрения москвы.
Он сейчас может давить на тех, кто недоволен войной. Он играет роль не просто "диванного" "ура-патриота", а вооруженного патриота, который может выполнить какую-нибудь акцию прямого действия против кого-то. Это для кремля очень полезно. Но это краткосрочное мышление, потому что через некоторое время кадыры могут вернуть свое оружие против москвы .
– объяснил обозреватель.
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По его мнению, Путин хорошо понимает все возможные риски , поэтому пытается его сдерживать .
"Кадыров сейчас хочет получить должность руководителя росгвардии, чтобы возглавить внутренние войска в России. Но пути ему не дают такой возможности. Он понимает, что это может быть очень опасным для него", - добавил Пономарев.
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Он убежден, что последние заявления Кадырова являются очень мощными претензиями на верховную власть в России.
"Если он станет главой росгвардии, он будет возглавлять главную российскую внутреннюю силовую организацию. То есть весь "омон", полицейских, которые будут бороться с митингующими – это настоящая армия, которая все время будет внутри россии. Поэтому это очень опасно для всех", – резюмировал обозреватель.
Заявления рамзана кадырова: что известно
- Глава чечной рамзан кадыров провел совещание с оперативным штабом по "специальной военной операции". Он заверил, что в чечной мобилизации не будет , потому что она и так "перевыполнила план" в войне против Украины в 3 раза.
- Впоследствии власти чечни все-таки мобилизовали 564 мужчин из разных регионов россии, которые после объявления "долевой" мобилизации подали заявления на получение загранпаспортов.
- Также кадыров призвал убить лидера Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева . Дело в том, что он нервничает из-за формирования чеченского батальона в Украине.
- Ранее муртад путина заявил о возможной отставке в видеообращении, которое 4 сентября опубликовал в своих соцсетях. В нем рамзан кадыров сообщил, что после 15 лет руководства чечней, он заметил, что засиделся в должности. Потому он хочет уйти.
- В кремле сразу же отреагировали на такое обращение . Так, глава прессслужбы президента страны-агрессорки Дмитрий Песков заявил, что пока кадыров не уходит в отставку и продолжает руководить чеченской республикой.
- Впоследствии муртад путина изменил взгляды и планы на будущее и записал новое видеообращение. Теперь он убеждал, что не уйдет просто так с должности, потому что "народ ему доверил" руководство чечней. Свою работу кадыров назвал "святым долгом".
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