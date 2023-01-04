Кадыров пошел на второй план, – Гудков назвал нового фаворита Путина

Главарь оккупированной Чечни Рамзан Кадыров в последнее время отошел на второй план. Вместо него вместо него ключевую роль "крутого перца" играет главарь ПВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

О том, что Пригожин стал "круче" Кадырова в России, в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, Кадыров в последнее время "скис".

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Новый фаворит Путина

Собеседник отмечает, что Рамзан Кадыров "побледнел" и отошел на второй план. Евгений Пригожин, несмотря на криминальную сущность и бандитский гонор, "набрал очки".

Очень многое. Я думаю, что и у самого Путина. Он продолжает набирать их. Мне кажется, что сейчас из этой совершенно не сладкой парочки он выглядит как главное действующее лицо,

– убежден Геннадий Гудков.

Он считает, что у Евгения Пригожина сейчас значительно большая поддержка лично от Путина, чем Кадыров. Видимо, дело в том, что последний ныне имеет меньшее значение для Владимира Путина.

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"То есть когда важнее была ситуация на Кавказе, то был Кадыров очень важен. А сейчас, когда ключевой вопрос – это битва за судьбу Путина в Украине, то Пригожин здесь играет гораздо более важную роль, чем Кадыров", – пояснил российский оппозиционный политик.

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