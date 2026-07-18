"Пришло время открыть огонь": Кадыров призвал Россию начать "СВО" против стран НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с новыми агрессивными заявлениями в адрес стран НАТО, оказывающих военную помощь Украине. Он призвал Россию приступить к боевым действиям против государств Альянса.

Соответствующее заявление Кадыров опубликовал на своем телеграм-канале. По его словам, чеченские подразделения якобы готовы выполнить любую задачу, если соответствующий приказ отдаст президент России Владимир Путин.

Что заявил глава Чечни о НАТО?

Глава Чечни утверждает, что Россия должна перейти к более активным действиям не только против Украины, но и против стран Североатлантического альянса, которые поддерживают Киев оружием, разведданными и другой помощью.

Мы – пехотинцы, и мы готовы выдвинуться в любом указанном Верховным Главнокомандующим направлении, а отряды спецназа буквально горят желанием выполнить приказы повышенной сложности,

– написал Кадыров.

Он также призвал начать боевые действия против государств Альянса.

"Не помешало бы начать и с тех стран, которые, прикрываясь аббревиатурой НАТО, не стесняясь, откровенно и дерзко предоставляют оружие, разведданные и другую поддержку", – заявил глава Чечни.

По его мнению, Россия больше не должна, как он выразился, "терпеливо наблюдать" за действиями западных государств и "настало время открыть огонь".

Кроме того, в своем заявлении он использовал оскорбительные высказывания в адрес западных стран и пригрозил силовыми действиями, утверждая, что государства Запада "понимают только язык силы".

Между тем Министерство национальной обороны Польши работает над введением режима полной государственной готовности к войне, который должен действовать еще до официального введения военного положения. По словам советника министра обороны Мацея Самсоновича, новый механизм призван устранить правовой разрыв между мирным временем и моментом объявления военного положения, чтобы государство могло быстрее реагировать на потенциальные угрозы.

Ожидается, что этот режим позволит оперативнее перебрасывать войска, готовить транспортную инфраструктуру, координировать военные перевозки и принимать подразделения союзников по НАТО. Самсонович отметил, что проект документа пока находится на стадии внутренней проработки, а его детали будут обнародованы после завершения межведомственных консультаций.

Параллельно польское Минобороны готовит еще один законопроект, который должен ускорить строительство стратегической оборонной инфраструктуры, в частности дорог, железных дорог, портов, аэропортов и топливных баз.

Новые законодательные изменения также связаны с развитием европейской военной мобильности, известной как "военный Шенген", и предусматривают использование финансирования ЕС для модернизации транспортной сети.

В Варшаве подчеркивают, что опыт полномасштабной войны России против Украины доказал необходимость обеспечить полную готовность государства к возможным угрозам еще до официального объявления военного положения.