Відповідну заяву Кадиров опублікував у своєму телеграм-каналі. За його словами, чеченські підрозділи нібито готові виконати будь-яке завдання, якщо відповідний наказ віддасть президент Росії Володимир Путін.

Що заявив глава Чечні про НАТО?

Очільник Чечні стверджує, що Росія має перейти до активніших дій не лише проти України, а й проти країн Північноатлантичного альянсу, які підтримують Київ зброєю, розвідданими та іншою допомогою.

Ми – піхотинці, і ми готові висунутись у будь-якому вказаному Верховним Головнокомандувачем напрямі, а загони спецназу буквально горять бажанням виконати накази підвищеної складності,

– написав Кадиров.

Він також закликав розпочати бойові дії проти держав Альянсу.

"Не завадило б почати й з тих країн, які, прикриваючись абревіатурою НАТО, не соромлячись, відверто та зухвало надають зброю, дані та іншу підтримку", – заявив глава Чечні.

На його думку, Росія більше не повинна, як він висловився, "терпляче спостерігати" за діями західних держав і "настав час відкрити вогонь".

Крім цього, у своїй заяві він використав образливі висловлювання на адресу західних країн та пригрозив силовими діями, стверджуючи, що держави Заходу "розуміють лише мову сили".

Тим часом Міністерство національної оборони Польщі працює над запровадженням стану повної державної готовності до війни, який має діяти ще до офіційного введення воєнного стану. За словами радника міністра оборони Мацея Самсоновича, новий механізм покликаний усунути правовий розрив між мирним часом і моментом оголошення воєнного стану, щоб держава могла швидше реагувати на потенційні загрози.

Очікується, що режим дозволить оперативніше перекидати війська, готувати транспортну інфраструктуру, координувати військові перевезення та приймати підрозділи союзників по НАТО. Самсонович зазначив, що проєкт документа поки перебуває на стадії внутрішнього опрацювання, а його деталі оприлюднять після завершення міжвідомчих консультацій.

Паралельно польське Міноборони готує ще один законопроєкт, який має пришвидшити будівництво стратегічної оборонної інфраструктури, зокрема доріг, залізниць, портів, аеропортів і паливних баз.

Нові законодавчі зміни також пов'язані з розвитком європейської військової мобільності, відомої як "військовий Шенген", та передбачають використання фінансування ЄС для модернізації транспортної мережі.

У Варшаві наголошують, що досвід повномасштабної війни Росії проти України довів необхідність забезпечити повну готовність держави до можливих загроз ще до офіційного оголошення воєнного стану.