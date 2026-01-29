"Войну нужно довести до конца": Кадыров дерзко высказался против переговоров России и Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров снова "вышел в люди", после того, как попал в больницу. Он высказался против мирных переговоров между Россией и Украиной.

Об этом пишет телеграм-канал "Вы слушали маяк", ссылаясь на видео со встречи делегаций России и ОАЭ.

Что сказал Кадыров на переговорах России и Украины?

Рамзан Кадыров появился в Кремле, где в четверг, 29 января, проходила встреча российских властей с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов, хотя и имел болезненный вид. Он присоединился к президенту Владимиру Путину и перед мероприятием ответил на вопросы журналистов.

Так Кадырова спросили, что он думает по поводу возможных переговоров по поводу завершения войны в Украине. Глава Чечни заявил, что это не выход.

Я считаю, что войну надо довести до конца. Я против переговоров,

– говорит Кадыров.

Комментарий по решению войны с помощью переговоров дал и глава ГРУ Игорь Костюков. Пропагандисты спросили его, сложнее ли вести переговоры с украинской стороной без участия США. Костюков отметил, будто "легко не было никогда".

Что известно о состоянии здоровья Рамзана Кадырова?