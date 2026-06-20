Общественный деятель из Республики Ичкерия Муса Ломаев в эфире 24-го канала объяснил, почему это произошло. По его словам, речь идет не только о состоянии Кадырова, но и о решении Москвы убрать его из публичного пространства после того, как роль его людей в войне оказалась значительно слабее, чем её представляла пропаганда.

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Москва держит Кадырова на своем ресурсе

Ломаев предлагает не преувеличивать самостоятельность Кадырова и его окружения. Силовая вертикаль в Чечне держится не на отдельном семейном влиянии, а на ресурсе, который предоставляет Москва: финансировании, оружии и политическом разрешении действовать от имени России.

Нет такого явления, как клан Кадыровых. Есть определённая группа лиц, которая спонсируется Российской Федерацией и вооружена именно Российской Федерацией,

– пояснил общественный деятель из Республики Ичкерия.

В эту группу входят люди из разных чеченских тейпов, поэтому говорить о едином "клане" некорректно. Их сила зависит от того, насколько Кремль готов их содержать и использовать в своих интересах. Исчезновение Кадырова из публичного пространства он не связывает только со слухами о его здоровье. После начала полномасштабной войны его образ для Кремля изменился: вместо демонстрации силы он всё больше напоминал о провале "тикток-войск" на реальном фронте.

Рамзан Кадыров до начала полномасштабной войны в Украине и Рамзан Кадыров после её начала — это два Рамзана Кадырова,

– отметил Ломаев.

Общественный деятель из Республики Ичкерия объяснил, почему Кадыров стал неудобным для Кремля после провала "кадыровцев": смотрите видео

"Кадыровцев" заменили на "Ахмат"

В начале большой войны российская пропаганда активно показывала "кадыровцев" как отдельную грозную силу. Но украинская армия быстро разрушила этот образ, и Кремлю стало невыгодно дальше держать их в центре внимания. Вместо этого Москва постепенно переносит акцент на подразделение "Ахмат".

Россияне увидели ничтожность кадыровцев благодаря украинской армии. И этот фактор в итоге закрепился,

– сказал Ломаев.

Теперь в российском информационном поле всё чаще звучит название "Ахмат", которое связывают с Апти Алаудиновым. Такой переход позволяет Кремлю убрать Кадырова с первого плана и представить эти силы уже не как личный проект главы Чечни, а как одно из подразделений российской армии.

От кадыровцев всё плавно переходит к подразделению "Ахмат". Всё это переходит в ведение Апти Алаудинова,

– подчеркнул общественный деятель из Республики Ичкерия.

Для самого Кадырова такая перемена невыгодна. Она снижает его публичный вес и показывает, что Москва может найти замену даже там, где раньше делала ставку на его личный образ.