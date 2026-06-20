Громадський діяч з Республіки Ічкерія Муса Ломаєв в ефірі 24 Каналу пояснив, чому це сталося. За його словами, йдеться не лише про стан Кадирова, а про рішення Москви прибрати його з публічного простору після того, як роль його людей у війні виявилася значно слабшою, ніж її подавала пропаганда.

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Москва тримає Кадирова на своєму ресурсі

Ломаєв пропонує не перебільшувати самостійність Кадирова та його оточення. Силова вертикаль у Чечні тримається не на окремому родинному впливі, а на ресурсі, який дає Москва: фінансуванні, зброї та політичному дозволі діяти від імені Росії.

Немає такого явища, як клан Кадирових. Є певна група осіб, яка спонсорується Російською Федерацією і озброєна саме Російською Федерацією,

– пояснив громадський діяч з Республіки Ічкерія.

До цієї групи входять люди з різних чеченських тейпів, тому говорити про єдиний "клан" некоректно. Їхня сила залежить від того, наскільки Кремль готовий їх утримувати й використовувати у власних інтересах. Зникнення Кадирова з публічного простору він не пов'язує лише з чутками про його здоров'я. Після початку повномасштабної війни його образ для Кремля змінився: замість демонстрації сили він дедалі більше нагадував про провал "тікток-військ" на реальному фронті.

Рамзан Кадиров до початку повномасштабної війни в Україні і Рамзан Кадиров після її початку – це два Рамзани Кадирови,

– зазначив Ломаєв.

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"Кадировців" замінили на "Ахмат"

На початку великої війни російська пропаганда активно показувала "кадировців" як окрему грізну силу. Але українська армія швидко зруйнувала цей образ, і Кремлю стало невигідно далі тримати їх у центрі уваги. Замість цього Москва поступово переводить акцент на підрозділ "Ахмат".

Росіяни побачили нікчемність кадировців завдяки українській армії. І цей фактор у підсумку закріпився,

– сказав Ломаєв.

Тепер у російському інформаційному полі дедалі частіше звучить назва "Ахмат", яку пов'язують з Апті Алаудіновим. Такий перехід дозволяє Кремлю прибрати Кадирова з першого плану й подати ці сили вже не як особистий проєкт глави Чечні, а як один із підрозділів російської армії.

Від кадировців усе плавно переходить до підрозділу "Ахмат". Усе це переходить у відання Апті Алаудінова,

– наголосив громадський діяч з Республіки Ічкерія.

Для самого Кадирова така зміна невигідна. Вона зменшує його публічну вагу й показує, що Москва може знайти заміну навіть там, де раніше робила ставку на його особистий образ.