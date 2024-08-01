"Сразу расстреляю": Кадыров высказался по поводу ношения хиджабов

Рамзан Кадыров назвал противников ношения женщинами хиджабов "врагами ислама". Путинский ставленник в Чечне пригрозил им расправой.

Кадыров решил сыграть роль великого поборника мусульманской веры и публично вступился за хиджаб.

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"Это мой личный враг"

Так, он заявил, что расстреляет тех, кто скажет его дочери снять хиджаб.

Кто скажет моей дочери снимать хиджаб, я его сразу убью. Сразу я расстреляю, кто бы это ни был. Это враг, мой личный враг, враг ислама,

– сказал боевик.

При этом он подчеркнул, что Чечня против ношения паранджи, которая закрывает женское лицо.

Также Кадыров заметил, что что в Чечне никого не интересует одежда, в которой приезжают в республику гости, однако "волнует форма одежды местных жителей".

Ранее Кадыров вступил в перепалку с главой следственного комитета России Быстрикиным. Очлиьник СК заявил, что в стране нужно срочно запретить ношение никабов, напоминая о недавних терактах в Дагестане и захвате заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону. В свою очередь Кадыров отметил, что "мусульмане не делали терактов", и не стоит путать ислам с террором.

: Никаб – мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Разница между никабом и хиджабом заключается в том, что хиджаб прикрывает все тело женщины, кроме лица и рук, тогда как никаб прикрывает только лицо.

К слову, журналисты выяснили, что Кадыров женил своего несовершеннолетнего сына на 14-летней родственнице.