Кадиров вирішив зіграти роль великого поборника мусульманської віри і публічно вступився за хіджаб.
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"Це мій особистий ворог"
Так, він заявив, що розстріляє тих, хто скаже його доньці зняти хіджаб.
Хто скаже моїй доньці знімати хіджаб, я його одразу вб'ю. Відразу я розстріляю, хто б це не був. Це ворог, мій особистий ворог, ворог ісламу,
– сказав бойовик.
При цьому він наголосив, що Чечня проти носіння паранджі, яка закриває жіноче обличчя.
Також Кадиров зауважив, що що в Чечні нікого не цікавить одяг, у якому приїжджають до республіки гості, проте "хвилює форма одягу місцевих мешканців".
Раніше Кадиров вступив у перепалку з головою слідчого комітету Росії Бистрикіним. Очліьник СК заявив, що у країні потрібно терміново заборонити носіння нікабів, нагадуючи про нещодавні теракти в Дагестані та захоплення заручників у СІЗО в Ростові-на-Дону. Своєю чергою Кадиров наголосив, що "мусульмани не робили терактів", і не варто плутати іслам із терором.
До слова, журналісти з'ясували, що Кадиров одружив свого неповнолітнього сина з 14-річною родичкою.