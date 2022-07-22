кадыров в войне избрал правильную тактику против путина, – российский политолог

В войне россии против Украины выяснилось, что кадыровцы – это не такая уж страшная армия. Однако кадыров занял разумную для себя позицию – он бережет военную силу на момент, когда власть путина начнет ослабевать.

Кадыров первым будет претендовать на независимость

Об этом 24 каналу рассказал российский политолог, бывший спичрайтер путина Аббас Галлямов. Он считает, что сейчас кадыров уже больше конкурент для путина.

К теме Окружение Путина ненавидит Кадырова, – российский оппозиционер

По его мнению, власть путина на кадырова начнет "сыпаться" в первую очередь, когда все остальные регионы и центры принятия решений еще будут думать.

Когда путин действительно ослабнет, а его власть будет "сыпаться", то кадыров будет первым, кто начнет претендовать на большую независимость от кремля,

– заявил Галлямов.

Российский политолог подчеркнул, что кадыров уже это делает.

"Динамика в этом направлении уже много лет наблюдается – кадыров становился уже более независимым. И этот процесс будет продолжаться. Единственное, что ему может помешать – это собственное ослабление кадырова", – сказал он.

кадыров избрал правильную тактику

По словам политолога, кадыров неожиданно для большинства россиян, оказался совсем не таким страшным и эффективным воином, как они предполагали.

Ведь раньше россияне боялись кадыровцев и никто не ожидал, что они могут оказаться настолько неэффективными и будут только снимать тиктоки. Поэтому это сильный удар по имиджу кадырова,

– отметил он.

Аббас Галлямов добавил, что поскольку врагов у самого кадырова много и на кавказе, и в москве, то у него впереди тоже проблемы.

"Мне кажется, что кадыров занял разумную для него позицию – он кровь чеченцев не проливает или делает это по минимуму. Это значит, что он свои силы бережет для разборок с москвой", – считает он.

Политолог говорит, что кадыров понимает, что разборки будут, когда власть путина начнет ослабевать и начнется хаос в россии. Тогда наличие военной силы – это будет сильный козырь в руках кадырова.

Аббас Галлямов о роли и тактике кадырова: видео