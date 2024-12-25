Кадыров показал в сети кадры встречи с украинскими пленными: Украина обратилась в МККК

Украина призвала Международный комитет Красного Креста проверить информацию о 18 украинских военнопленных, которых, вероятно, удерживают на территории Чечни. Лица пленных зафиксированы на кадрах, опубликованных Рамзаном Кадыровым.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артура Добросердова.

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Украина обратилась в МККК после видео Кадырова

Во время мониторинга соцсетей обнаружили запись, опубликованную в телеграмм-канале Рамзана Кадырова. На видео путинская марионетка общается с украинскими военнопленными. Вероятно, пленные удерживаются на территории Чечни.

Добросердов отметил, что Украина имеет подтверждение о пребывании в плену только части лиц, которые фигурируют на видео Кадырова. Однако Украина не имеет официального подтверждения о пребывании во вражеском плену еще 18 человек, которые есть на видео. Поэтому уполномоченный обратился в Международный Комитет Красного Креста, однако пока официального подтверждения нет.

Международный Комитет Красного Креста, как нейтральный посредник в вооруженных конфликтах, имеет международный мандат для решения гуманитарных вопросов, и мы продолжаем тесное сотрудничество с ними в этом направлении. По результатам обработки указанного видео Уполномоченным направлено письмо в МККК с целью проверки достоверности сведений о пребывании 18 человек на подконтрольной России территории,

– подчеркнул Добросердов.

Он также отметил, что работа по координации розыска пропавших лиц и установления их судьбы является приоритетом Украины, поэтому для достижения этой цели используют все возможные инструменты.

Всего в текущем году проведенным мониторингом и анализом социальных сетей, мессенджеров и интернет-ресурсов установлено 1062 человека, которые считались пропавшими без вести, и которые взяты в плен страной агрессором.