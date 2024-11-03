Рамзан Кадыров отменил приказ "не брать пленных"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отменил свой приказ бойцам "Ахмата" не брать в плен украинских военных. Говорит, что изменил свою позицию, ведь якобы получил более двух тысяч писем от жителей Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в Telegram. Предыдущий приказ Кадыров якобы отдал после атаки беспилотников на здание Российского университета спецназа имени Путина в Чечне.

Смотрите также Кадыров отдал приказ убивать пленных украинцев после удара дронами по Чечне

Кадыров передумал не брать в плен украинских военных

Прихвостень российского диктатора Владимира Путина заявил, что изменил свою позицию из-за якобы просьбы украинцев и их письма, присланные ему. Обращение, по его словам, писали как женщины, у которых мобилизованы близкие, так и мужчины, которые находятся на линии соприкосновения "не по доброй воле".

Объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам – это единственный способ остаться живым для тех, кого отправляют в окопы против своего желания... Ранее данный ахматовцам приказ "не брать пленных" отменен. Желающие сдаться российским войскам будут жить. Остальным не завидую,

– написал Кадыров.

Напомним, ранее самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 29 октября в 06:30 беспилотник атаковал Российский университет спецназа в Чечне. В результате атаки загорелась крыша якобы заброшенного здания на территории университета.