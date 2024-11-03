Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на його публікацію у Telegram. Попередній наказ Кадиров нібито віддав після атаки безпілотників на будівлю Російського університету спецназу імені Путіна у Чечні.

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Кадиров передумав не брати в полон українських військових

Прихвостень російського диктатора Владіміра Путіна заявив, що змінив свою позицію через буцімто прохання українців та їхні листи, надіслані йому. Звернення, за його словами, писали як жінки, у яких мобілізовані близькі, так і чоловіки, які перебувають на лінії зіткнення "не з доброї волі".

Пояснення прохання в кожній заяві одне й те саме: здатися в полон російським бійцям – це єдиний спосіб залишитися живим для тих, кого відправляють в окопи проти свого бажання... Раніше даний ахматівцям наказ "не брати полонених" скасовано. Охочі здатися російським військам житимуть. Іншим не заздрю,

– написав Кадиров.

Нагадаємо, раніше самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що 29 жовтня о 06:30 безпілотник атакував Російський університет спецназу у Чечні. Внаслідок атаки загорівся дах буцімто закинутої будівлі на території університету.