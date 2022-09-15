Кадыров без шуток заявил, что россияне не отступают с Харьковщины: это, мол, "тонкая тактика"

Вооруженные Силы Украины менее чем за неделю сумели деоккупировать почти всю Харьковскую область. Впрочем, россия заявляет, что "никто и никуда не отступает". Очевидно, что страна-агрессорка не может так низко пасть в глазах своих граждан и всего мира.

Кадыров заявил, что россияне не отступают с Харьковщины

Поэтому придумали абсурдные заявления, скорее похожие на бред сумасшедшего, в принципе, как и все российское. Так, глава чечни рамзан кадыров заявил, что отступление российских войск в Харьковской области – это "вброс и западные провокации". По его словам, российские оккупанты "никуда не отступают".

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Успокою самых буйных и скептических комментаторов. В ходе проведения СВО (войны – 24 канал) мы нигде и никуда не отступаем. Это все вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя обманывать,

– заявил кадыров.

Он также добавил, что все это "стратегия и тактика". И у российских войск она "тоньше", чем в украинских. Что ж, кажется, русским оккупантам следует укрепить стенки своей "тонкой тактики", чтобы все не посыпалось как хрусталь. Однако это вряд ли поможет, ведь для ВСУ нет невозможного. Хоть бы их "тактика" была железобетонной, украинские защитники все равно сделают свое дело на отлично и отправят захватчиков домой в черных пакетах.

На этом абсурдные заявления кадырова не закончились. По его словам, российские генералы прекрасно разбираются в тонкостях ведения военных действий и "позволяют противнику делать то, что выгодно нам". Это якобы означает, что ВСУ просто "пляшут под дудку россиян", ведь те позволили украинской армии идти в контрнаступление, и, так сказать, "открыли им двери и пригласили в гости", потому что сейчас им это выгодно. Кажется, кадыров совсем сошел с ума, говоря такое.

Заставляют ВСУ зайти в "ловушку"

Глава чечни оправдал отступление войск россии тем, что государству-агрессору необходимо растягивать силы украинских войск по линии фронта, "зажимать в котел" и заставлять ВСУ зайти в "ловушку". Вот беда, украинские военные зашли в "ловушку", но ни одного оккупанта на своем пути не оставили. Итак, что-то пошло не так в российской армии, интересно, где она просчиталась?!

Кадыров также подчеркнул, что россия "старается минимизировать человеческие жертвы" – очередные циничные заявления страны-оккупанта, доказывающие, что она совершает военные преступления, и еще пытается играть на этом.

Напоследок он заявил, будь его воля, то он бы объявил по всей стране военное положение и "применил бы любое вооружение". Ради Бога, "пушечного мяса" мало никогда не бывает.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

С начала сентября Вооруженные Силы Украины провели в Харьковской области молниеносную контрнаступательную операцию и всего за несколько дней смогли почти полностью деоккупировать область.

Среди освобожденных населенных пунктов – Изюм, Купянск, Балаклея и многие другие. После этого в Изюме 14 сентября уже побывал Президент Украины Владимир Зеленский.

К слову, во время контрнаступления резко возросло ежедневное количество ликвидированных россиян. Кроме того, ВСУ смогли захватить в плен почти тысячи военных врага и сотни единиц техники.

Пока у врагов наблюдаются определенные сложности с техникой, ведь убегая с Харьковщины, оккупанты бросали свою технику на освобожденных территориях.

Примите во внимание – сколько техники потеряла россия в контрнаступлении ВСУ: смотрите видео