Суета, охрана, чеченцы, врачи из ОАЭ: появились новые данные о состоянии здоровья Кадырова

Карманного диктатора Чечни могли ввести в искусственную кому в московской больнице. Вероятно, Кадырову пересадили почку в Эмиратах, но она не прижилась.

В сети шутят, что это "Кадыров Шредингера" – то ли мертв, то ли жив. Пока информация о состоянии главы Чечни противоречива и официально никто не объявил о его смерти.

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Так что с Дон-Доном

Немного рассказал о состоянии Кадырова Леонид Невзлин – бывший вице-президент российской нефтяной компании "ЮКОС". По его словам, он располагает информацией из Центральной клинической больницы Москвы (ЦКБ). Там говорят, что у Кадырова несколько дней назад началось отторжение почек. Вероятно, почку пересадили в Объединенных Арабских Эмиратах местные врачи, занимающиеся приспешником Путина не менее года или даже больше.

В любом случае, согласно протоколу, его ввели в искусственную кому. Далее – не могу гарантировать – врачи в ЦКБ констатировали умирание мозга. И вызвали срочно врачей из Эмиратов. Они там и уже колдуют над ним. Суета, охрана, чеченцы, отдельный блок – это все так,

– пишет Невзлин.

Поскольку возле больницы много чеченской охраны, то пошли слухи, что в медучреждении лежит либо мать Кадырова, либо сам Рамзан. Невзлин говорит, что нельзя исключить как игру в "смерть" в интересах Кремля, так и реальную смерть Кадырова, впрочем, нужно подождать подробности. Этот пост Невзлина стал своеобразным уточнением, ведь прежде он написал о смерти Кадырова.

Комментаторы под постом единодушны – мертвое не может умереть / Скриншот 24 Канала

Что говорят о возможной смерти Кадырова