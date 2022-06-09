На Кадырова делается большая ставка, – Ступак предположил, что задумали в Кремле

Кремль мог приобщить главу Чечни к планированию военных операций против Украины. Оккупанты, вероятно, возлагают большие надежды на кадыровцев.

Об этом рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. По его словам, сейчас Путин пытается сделать все возможное, чтобы показать себя как "великий военачальник".

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Кремль до сих пор имеет по отношению к кадыровцам, несмотря на то, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину так называемые грозные "воины Рамзана" (которым успешно создали такой образ пропагандисты) превратились в текток-войска и посмешище .

Кадыров вовлечен в планирование операций, – Ступак

В ответ на вопрос о том, кто такой кадыровец сейчас, Иван Ступак отметил: "Это опора российского режима, без преувеличения".

Последние события указывают, что на Кадырова делается действительно большая ставка в российском командовании. Он вовлечен в непосредственное планирование военных операций, он и его компания,

– заявил эксработник СБУ.

Ступак добавил, что сейчас так называемые акценты России именно на кадыровцев. Их не просто будут направлять на войну, а "воины Рамзана", вероятно, примут участие в планировании операции на территории Украины.

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"Это значит, что возможно, если они введены в планирование, то кто-то из российских военных, по меньшей мере, был отстранен от этого. А это влияет на определенное напряжение в российском генштабе", - сказал Иван Ступак.

Кадыровцы в Украине: последние новости

Глава минобороны России Сергей Шойгу и Рамзан Кадыров решили "ускорить" войну, правда на сотый ее день. Очевидно, что это очередной абсурд, который они пытаются скормить в России. Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко отметил, что озвученное – не больше, чем информационный вброс.

В то же время глава Луганской ОВА подтвердил, что кадыровцев действительно зафиксировали вблизи Северодонецка. Один из этого текток-войска недавно получил контузию в поселке Камышеваха – заместитель командира спецполка Кадырова, подполковник Межед Уцмигов.

Очевидно, Кадырову не нравится, что даже его войска не могут "помочь в спецоперации". Недавно глава Чечни распространил фейк о том, мол руководство Луганской области сбежало из региона из-за тяжелых боев. Сергей Гайдай "передал привет" ему и пропагандистам в частности.

Кроме того, по данным 24-го канала в украинских спецслужбах, захватчики воюют на оккупированных территориях даже между собой. Так, в Херсонской области банда ингушей убила кадыровцев. Причина всему – споры из-за мародерства.

Ранее эксработник СБУ Иван Ступак предположил, что россияне могут бросить против Вооруженных Сил Украины еще больше кадыровцев именно в Северодонецке. Сейчас кафиры стягивают туда все свои силы.

Иван Ступак о роли Кадырова в войне: смотрите видео 24 канала