Кадырова могут заменить: кто главный кандидат

Глава Чечни Рамзан Кадыров осознает, что в течение этого года вероятно прекратит руководить регионом. Он активно вывозит наличные деньги из Чечни, постоянно летает по направлению Грозный – Дубай и в обратном. В Москву – значительно реже.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал журналист Ренат Давлетгильдеев, добавив, что расследователи выяснили, что Кадыров туда перевозит средства и членов своей семьи. Это может свидетельствовать о том, что он готовит запасной аэродром и понимает, что скоро может быть отправлен в отставку.

Смотрите также Кадыров пропихивает 17-летнего сына к власти, однако это серьезно бьет по его позициям в Чечне

Чего не дождался Кадыров?

Журналист обратил внимание на то, что очень показательной была картинка, которую можно было наблюдать на прошлой неделе. Впервые прокремлевские видеоагентства опубликовали кадры, на которых присутствует Рамзан Кадыров. По словам Давлетгильдеева, такого не было очень давно. Его допустили в качестве слушателя за "последнюю парту" во время встречи российского диктатора с эмиром Катара, которая прошла в Кремле 17 апреля.

Слова Кадырову на этом мероприятии не давали. Он сидел испуганный и нахмуренный. Журналист предположил, что Кадыров возгордился самим фактом, что его туда пригласили, но важно обратить внимание на то, что у него личной встречи с Владимиром Путиным или руководителем его администрации Антоном Вайно не произошло.

"Хотя он ее активно добивался. Некоторые источники сообщают, что даже провел несколько часов в ожидании в приемной Вайно", – поделился Давлетгильдеев.

Кто может заменить Кадырова?

Что ожидает дальше этот регион, когда Кадырова снимут с должности главы, со слов журналиста, представить сложно. Он рассказал, что общался с представителями чеченской диаспоры, которые говорят, что ожидают, что сверху будет спущен приказ о назначении нового руководителя, который не будет чеченцем. Потому что только так можно будет "зачистить" регион от корней, которые там проросли за 18 лет правления Кадырова.

Много говорят о кандидатуре Алаудинова, но я вообще в это не верю, потому что у него самого не все спокойно. Есть такой Эдельгериев, он чеченец, когда-то работал в правительстве Чечни, за последние годы его повысили, чтобы отрезать от кадыровского клана,

– отметил Давлетгильдеев.

В мае 2024 года его назначили помощником Путина, до этого он был его советником. Это, как пояснил журналист, считается существенным повышением и в российской политической иерархии люди, которые являются помощниками Путина, выше статусом, чем министры. Именно такие люди формируют теневое правительство России.

Эдельгериев – самый влиятельный чеченский чиновник в российском истеблишменте. Многие предполагают, что именно он заменит Кадырова. Но журналист Давлетгильдеев считает, что Кремль назначит человека, чье имя никто не знает, будет условно некий Иван Петров.

Напомним, глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова считает, что Кадыров больше не нужен Кремлю. Она также отметила, что он вывозит свои активы в Дубаи, там у него есть собственный дворец. Романова рассказала, в чем убедилась российская власть относительно Чечни.