Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, отметив, что Рамзан Кадыров может руководствоваться или проблемами со здоровьем, или спорами с кремлевской властью. Именно этим, вероятно, можно объяснить его попытки объяснить его попытки предоставить сыну как можно больше полномочий в Чечне.

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Что грозит Кадырову

Аббас Галлямов считает, что назначение Адама Кадырова на высокие должности в Чечне является не рациональным, ведь это ослабляет позиции Рамзана Кадырова.

Была бы хотя бы какая-то логика, если бы его сыну уже исполнилось 18 лет, а так он назначает руководить бородатыми моджахедами семнадцатилетнего ребенка,

– подчеркнул политтехнолог.

Он пояснил, что надо понимать, что у чеченцев культ возраста. Для них неприемлемо, чтобы старший человек подчинялся младшему.

Это, вероятно, очень злит всех в Чечне, хоть они об этом прямо не говорят. Поэтому в любой сложной ситуации они будут больше склонны к тому, чтобы предать Кадырова и его сына.

Из этого я делаю вывод, что Кадыровым что-то руководит, иначе он подождал бы с высокими назначениями сына. Возможно, он предчувствует какие-то серьезные проблемы с Кремлем или же у Кремля,

– сказал Аббас Галлямов.

Признаки этого есть, ведь система, которую выстроили Кадыров и Владимир Путин, противоречит базовым потребностям людей, которые стремятся к спокойной и нормальной жизни. А эти два властных лица превратили жизнь своих граждан в ад – вечно так продолжаться не может.

Напомним, Рамзан Кадыров назначил своего 17-летнего сына Адама куратором управления МВД Чечни. После вступления в должность Адам сразу вручил высшие республиканские награды сотрудникам, а также расширил влияние, получив руководящие роли в нескольких силовых структурах. Несмотря на юный возраст, он уже имеет звание "героя Чечни" и формально занимает ключевые позиции, хотя его фактические обязанности остаются непонятными.