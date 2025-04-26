Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, зазначивши, що Рамзан Кадиров може керуватись або проблемами зі здоров'ям, або ж суперечками із кремлівською владою. Саме цим, ймовірно, можна пояснити його намагання надати синові якомога більше повноважень у Чечні.

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Що загрожує Кадирову

Аббас Галлямов вважає, що призначення Адама Кадирова на високі посади у Чечні є не раціональним, адже це послаблює позиції Рамзана Кадирова.

Була хоча б якась логіка, якби його синові вже виповнилось 18 років, а так він призначає керувати бородатими моджахедами сімнадцятирічну дитину,

– підкреслив політтехнолог.

Він пояснив, що треба розуміти, що у чеченців культ віку. Для них неприйнятно, щоб старша людина підкорялася молодшій.

Це, ймовірно, дуже злить усіх у Чечні, хоч вони про це прямо не кажуть. Тому в будь-якій складній ситуації вони будуть більше схильні до того, щоб зрадити Кадирова та його сина.

З цього я роблю висновок, що Кадировим щось керує, бо інакше він почекав би із високими призначеннями сина. Можливо, він передчуває якісь серйозні проблеми із Кремлем або ж у Кремля,

– сказав Аббас Галлямов.

Ознаки цього є, адже система, яку вибудували Кадиров і Владімір Путін, суперечить базовим потребам людей, які прагнуть спокійного та нормального життя. А ці дві владні особи перетворили життя своїх громадян у пекло – вічно так тривати не може.

Нагадаємо, Рамзан Кадиров призначив свого 17-річного сина Адама куратором управління МВС Чечні. Після вступу на посаду Адам одразу вручив найвищі республіканські нагороди співробітникам, а також розширив вплив, отримавши керівні ролі в кількох силових структурах. Попри юний вік, він уже має звання "героя Чечні" та формально займає ключові позиції, хоча його фактичні обов'язки залишаються незрозумілими.