Мамы "мобиков" с Донбасса пожаловались пушилину, что их детей насиловали кадыровцы

Российские военные изнасиловали не только украинцев на подконтрольной территории. Как выяснилось, не гнушались они даже бойцами из так называемых квазиреспублик.

По крайней мере, об этом свидетельствует коллективное письмо женщин и матерей "мобиков", который распространяют в соцсетях. Его они направили предводителю "днр" пушилина, пытаясь добиться наказания за военные преступления, совершаемые кадыровцами.

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Кадыровцы насиловали боевиков "днр"

К пушилину обратились родные бойцов 1-го армейского корпуса так называемой "народной полиции" псевдореспублики. Их мобилизовали из города Докучаевск. Как докладывают они в письме, кадыровцы добивались их мужей и сыновей.

Родные жалуются, что их мужья отправились воевать, хотя и не имели соответствующего военного опыта. И вместо того, чтобы стать героями псевдореспублики, их лишили чести и достоинства.

В обращении отмечается, что в Берестовом произошел беспрецедентный случай. Там двое бойцов из псевдореспублики изнасиловали кадыровцы. И сделали они это на виду других военнослужащих. Это уже какое-то двойное извращение. Кстати, стоять и наблюдать – любимая практика россиян.



Женщины пожаловались на преступные действия кадыровцев / Фото документа

Но, как выяснилось, были и те, кто хотел вступиться. Но им приспешники кадырова угрожали оружием и обещали "пристрелить, как собак". Родные заметили, что военное руководство пытается всячески скрыть этот факт. И делает это для того, чтобы не возмущать диктатора из чечни.

Вишенкой на торте стало именно отношение кадыровцев к жителям псевдореспублики. Последние для них – никто. Поэтому с ними, подчеркивали кадыровцы, будут делать все, что заблагорассудится.



Кадыровцы угрожали убить их сыновей и мужчин / Фото документа

Мобилизированных призывают запасаться трусами

Между тем мобилизованных россиян призывают самостоятельно собираться на фронт. Им уже раздают списки со всем, что понадобится в так называемой "командировке".

Итак, что входит в "Минимальный набор имущества, необходимого для отбытия в военную командировку" ? Речь идет о:

Два рюкзака на 60 и 20 литров;

Спальный мешок;

Камуфляжный костюм;

Ботинки;

Термобелье;

10 пар носков;

2 пары трусов;

Новый телефон, без указанных в нем контактов;

Продуктовый набор в день;

Копти.

Интересно, что бронешлем и бронежилет иметь желательно. Но не обязательно. Может быть, их выдадут россиянам на месте. Но не исключаем того факта, что вместо бронированных плит будут обычные металлические пластины. А на головы россиянам предложат надеть велосипедные шлемы, чтобы разве что от веток в лесу спасаться.

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