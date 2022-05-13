Кадыровцы, вагнеровцы и бомжи, – Гайдай рассказал, кто воюет на Востоке со стороны России

Бои в Луганской области настолько интенсивны, что оккупанты пытаются сбежать. Со стороны России туда отправляют воевать всех, кого только могут.

Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, в России уже заканчиваются "свежемобилизованные", почти все умерли.

Обратите внимание Россияне хотят прорвать линию обороны в Луганской области, – Гайдай

Оккупанты набрали бомжей и безработных

"Даже есть такая история, что в первой волне кто-то там давал взятки, скрывался. Но сейчас приехали даже ФСБшники, которые ищут спрятавшихся, ловят их и все равно отправляют на фронт", – сообщил глава Луганской ОВА.

Потом воюют кадыровцы, вагнеровцы, русская армия – а там уже "сброд". Со всей страны набрали всех бомжей, безработных. У кого нет работы и чем заняться – все уехали воевать,

– сказал Сергей Гайдай.

Кроме того, он акцентировал внимание на невероятно большом количестве оккупантов в Луганской области. За сутки через область прошло около 2 500 единиц военной техники россиян.

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"Очень много. Несмотря на то, что многие люди у них отказываются идти в наступление – все равно они привозят каких-то из Чувашии… Это реально какие-то местные добровольцы, наверное, у них есть нечего и потому соглашаются ехать просто на смерть", – отметил Гайдай.

Ситуация в Луганской области: последние новости

В Луганской области продолжаются сверхтяжелые бои, враг перебрасывает на территорию области все больше сил. Глава Луганской ОВА заявил, что оккупанты бросили все усилия, чтобы прорвать хоть где-то линию обороны.

Без воды и электричества, по словам Сергея Гайдая, вся Луганщина. В Новопскове российские оккупационные войска вмешались в работу магистрального газопровода, транспортирующего газ в Луганскую и Донецкую области.

Несмотря на планы россиян, которые уже неоднократно проваливались, украинские защитники продолжают наносить им сокрушительные потери. Так, 12 мая стрелок-зенитчик 81 отдельной аэромобильной бригады из ПЗРК "Stinger" сбил вертолет оккупантов Ми-24.

Кроме того, Вооруженные Силы Украины уничтожили важный плацдарм россиян возле Белогоровки. Показали фото разгромленной техники рашистов.

Сергей Гайдай о ситуации в Луганской области: смотрите видео