Улетел в вечность: на Востоке ВСУ ликвидировали кадыровца "Карлссона"
Украинские защитники продолжают успешно ликвидировать врагов нашего государства. Так, 26 июля стало известно, что на фронте погиб один из командиров подразделения Кадырова – "Карлссон".
Об этом сообщают российские СМИ. Пропагандисты отметили, что мужчина погиб "выполняя свое боевое задание", передает 24 Канал.
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Еще один командир России погиб на фронте
Россияне отмечают, что "Карлссон" погиб под оккупированной Клищиевкой Донецкой области. Там он воевал в военном формировании председателя Чечни Рамзана Кадырова – "Ахмат".
Кадыровец "Карлссон" погиб на фронте / Фото из российских телеграм-каналов
В частности, "Карлссон" являлся командиром отряда БпЛА кадыровского подразделения. Кроме того, он также занимался и активной пропагандистской деятельностью, а именно вел телеграм-канал "Карлсон News", где распространял фейки о войне против Украины и выкладывал фото и видео с фронта.
РосСМИ отмечают, что кадыровца звали Даниил, и он также дружил с помощником Кадырова – Апты Алаудиновым. Несмотря на это, оккупанты не сообщили, когда именно погиб их военный.
Недавно на фронте погиб пропагандист Лучин
- Российские телеграм-каналы 20 июля сообщили, что на фронте погиб пропагандист Михаил Лучин. Он был российским военкором и вел пропагандистский телеграм-канал Миша на Донбассе.
- Впоследствии стало известно, что российский пропагандист погиб в три ночи под оккупированной Красногоровкой. Враг пытался атаковать шахту, но его позиции накрыла "Стугна-П" николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
- Стоит отметить, что в марте 2023 Лучин собрал 25 тысяч долларов США на беспилотные летательные аппараты для российской армии. Однако украинские хакеры сломали его почту и аккаунт на AliExpress и заказали ему на эту сумму секс-игрушки.
- Кроме того, в начале 2023 года Лучина номинировали на российскую премию "Человек Z", посвященную "новым героям нашего времени". Там оккупант занял второе место в красноречивой номинации - "Защитник".