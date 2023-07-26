Улетел в вечность: на Востоке ВСУ ликвидировали кадыровца "Карлссона"

Украинские защитники продолжают успешно ликвидировать врагов нашего государства. Так, 26 июля стало известно, что на фронте погиб один из командиров подразделения Кадырова – "Карлссон".

Об этом сообщают российские СМИ. Пропагандисты отметили, что мужчина погиб "выполняя свое боевое задание", передает 24 Канал.

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Еще один командир России погиб на фронте

Россияне отмечают, что "Карлссон" погиб под оккупированной Клищиевкой Донецкой области. Там он воевал в военном формировании председателя Чечни Рамзана Кадырова – "Ахмат".



Кадыровец "Карлссон" погиб на фронте / Фото из российских телеграм-каналов

В частности, "Карлссон" являлся командиром отряда БпЛА кадыровского подразделения. Кроме того, он также занимался и активной пропагандистской деятельностью, а именно вел телеграм-канал "Карлсон News", где распространял фейки о войне против Украины и выкладывал фото и видео с фронта.

РосСМИ отмечают, что кадыровца звали Даниил, и он также дружил с помощником Кадырова – Апты Алаудиновым. Несмотря на это, оккупанты не сообщили, когда именно погиб их военный.

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