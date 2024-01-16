Соответствующее видео опубликовал журналист Юрий Бутусов. Следует заметить, что у россиян всегда большие потери – только за последние сутки оккупанты потеряли на фронте 1 110 солдат, пишет 24 Канал.
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Как кадыровец снял на видео свою ликвидацию
Чрезмерное желание кадыровца поближе снять для тиктока свою машину с боекомплектом, подбитую украинским дроном-камикадзе, сыграло с ним злую шутку. Но контент, действительно, удался на славу!
– заметил журналист.
Как кадыровец самостоятельно снял свою ликвидацию: смотрите видео
(Обратите внимание! Не рекомендуем смотреть слишком чувствительным людям)
ВСУ из HIMARS уничтожили российскую "Осу"
Силы специальных операций ВСУ показали, как они скорректировали по враждебной цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения сил обороны Украины.
Перед этим наши военные заметили на Южном направлении зенитно-ракетный комплекс "Оса", используемый россиянами против украинских войск.
Тогда наши военные нанесли огневое поражение по зенитно-ракетному комплексу противника. Так, ВСУ удалось уничтожить враждебный зенитно-ракетный комплекс "Оса".
Наши военные уничтожили вражескую "Осу": смотрите видео