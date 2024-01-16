Відповідне відео опублікував журналіст Юрій Бутусов. Варто зауважити, що в росіян завжди великі втрати – тільки за останню добу окупанти втратили на фронті 1110 солдатів, пише 24 Канал.

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Як кадирівець зняв на відео свою ліквідацію

Надмірне бажання кадировця ближче зняти для тіктока свою машину з боєкомплектом, підбиту українським дроном-камікадзе, зіграло з ним злий жарт. Але контент, і справді, вдався на славу!

– зауважив журналіст.

Як кадирівець самотужки зняв свою ліквідацію: дивіться відео

(Зверніть увагу! Не радимо дивитись надто чутливим людям)

ЗСУ з HIMARS знищили російську "Осу"

Сили спеціальних операцій ЗСУ показали, як вони скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони України.

Перед цим наші військові помітили на Південному напрямку зенітно-ракетний комплекс "Оса", який росіяни використовують проти українських військ.

Тоді наші військові завдали вогневого ураження по зенітно-ракетному комплексі противника. Так, ЗСУ вдалось знищити вщент ворожий зенітно-ракетний комплекс "Оса".

Наші військові знищили ворожу "Осу": дивіться відео