Відповідне відео опублікував журналіст Юрій Бутусов. Варто зауважити, що в росіян завжди великі втрати – тільки за останню добу окупанти втратили на фронті 1110 солдатів, пише 24 Канал.
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Як кадирівець зняв на відео свою ліквідацію
Надмірне бажання кадировця ближче зняти для тіктока свою машину з боєкомплектом, підбиту українським дроном-камікадзе, зіграло з ним злий жарт. Але контент, і справді, вдався на славу!
– зауважив журналіст.
Як кадирівець самотужки зняв свою ліквідацію: дивіться відео
(Зверніть увагу! Не радимо дивитись надто чутливим людям)
ЗСУ з HIMARS знищили російську "Осу"
Сили спеціальних операцій ЗСУ показали, як вони скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони України.
Перед цим наші військові помітили на Південному напрямку зенітно-ракетний комплекс "Оса", який росіяни використовують проти українських військ.
Тоді наші військові завдали вогневого ураження по зенітно-ракетному комплексі противника. Так, ЗСУ вдалось знищити вщент ворожий зенітно-ракетний комплекс "Оса".
Наші військові знищили ворожу "Осу": дивіться відео