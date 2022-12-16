Завозят в тяжелой технике: кадыровцы устроили масштабный наркобизнес на оккупированных территориях

После появления во временно оккупированных городах Луганщины так называемых "смотрящих" от Кадырова, туда же прибыли целые бандформирования предателя Ичкерии, начавшие масштабное перераспределение рынка наркоторговли. Преступники прогибают под себя дилеров, до этого работавших под контролем ФСБ и ГРУ.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, группировка наркоторговцев наладила масштабную схему поставок разнообразных запрещенных веществ из России на временно оккупированные территории Донбасса. Кроме того, представители Кадырова начали завозить наркотики в пока неподконтрольные Киеву части Запорожской и Херсонской областей.

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Фактически это означает, что новоявленный друг Пригожина все больше входит в противостояние с российскими спецслужбами, ранее имевшими монополию на рынке распространения психотропных веществ.

Кадыровцы прогибают под себя выгодный бизнес

Огромная волна распространения различных наркотиков захлестнула части оккупированных регионов Украины в середине ноября – как раз тогда, когда кадыровские наемники полноценно развернули свой бизнес.

До этого в течение двух недель бандформирования занимались собеседованиями с дилерами и заставляли их переходить на работу с кадыровцами.

Также злоумышленники из Чечни не гнушались отлавливать на улицах разных захваченных городов мелких распространителей наркотиков, которых также пытали и принуждали к сотрудничеству.

Таким образом, запугиванием и расправами, Кадыров фактически захватил всю сферу торговли наркотиками на Донбассе. Что же касается частей Запорожья и Херсонщины, то каких-либо серьезных каналов поставки и реализации запрещенных веществ почти за 9 месяцев оккупации россияне не создали. Так что кадыровцы просто заняли эту нишу без боя.

На Донетчине и Луганщине головорезы чеченского царька кое-где устраивали настоящие кровавые разборки с лидерами других кланов, а также с некоторыми группировками ФСБ, ранее контролировавшими рынок сбыта наркопрепаратов.

Массово страдать от наркотического нашествия начали жители Снежного, Чистякового, Шахтерска, Алчевска, Макеевки, Хрустального, Антрацита и Донецка с Луганском. Главными клиентами дилеров являются российские военные, местные боевики, полицейские и работники так называемой "МГБ".

Это означает, что на улицах всех временно захваченных городов в десятки раз увеличилось количество вооруженных мужчин, которые находятся в крайне неадекватном состоянии. Более того, поскольку представителей российской оккупационной армии вообще никак не наказывают за совершение военных преступлений, они даже не пытаются хоть как-то контролировать свое поведение.

Поэтому после захода кадыровцев на рынок наркоторговли на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях значительно участились случаи ограблений, изнасилований и убийств, совершенных оккупантами и коллаборантами.

Кроме того, по приказу Кадырова дилеры ужесточили распространение наркотиков в школах и вузах. Для детей и подростков при этом выделяют наиболее дешевые психотропные вещества – соли и марихуану.

Наркотики завозят в тяжелой технике

Попадают через границу на оккупированные территории "товары" Кадырова очень просто – вместе с тяжелой техникой, постоянно гоняющейся туда-сюда российскими оккупантами. Обычно чеченские бандиты набивают пакетами с амфетамином, солями, героином и другими наркотиками танки или БТРы, идущие с территории России на Донбасс по железной дороге. И уже после попадания на территорию Украины "товар" разгружают и развозят по городам.

Тем временем Оккупированные украинские земли Юга, похоже, Путин отдает "на откуп" Кадырову, – ISW

Деньги, которые кадыровцы получают от сбыта, везут в Чечню не скрываясь. Ведь на границе между оккупированными территориями и Россией бородатые псевдовояки с чемоданами рублей никого не могут удивить. А поскольку все рядовые россияне очень боятся кадыровцев, никаких задержаний им не грозит. По крайней мере, до того момента, пока в российских спецслужбах не решат объявить войну самому "Дону".

Впрочем, скорее всего, хоть сколь-нибудь серьезное противостояние кадыровцам могут начать оказывать местные террористы, которые 8 лет под "крышей" россиян набивали свои карманы деньгами за счет торговли наркотиками.