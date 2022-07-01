Оккупанты на Запорожье обстрелом перебили магистральный газопровод

Российские оккупанты устроили украинскому населению очередное "освобождение" от комфорта и от удобств, которые у них были.

В районе села Мирное в Пологовском районе российские войска во время обстрела перебили магистральный газопровод, диаметром 400 миллиметров. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья.

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По его словам, этот газопровод подавал газ в направлении многих оккупированных населенных пунктов. Теперь без него останутся такие крупные города, как:

Оккупированный россиянами же Мелитополь.

Энергодар, где находится атомная станция.

Шахтерский город Днепрорудный.

Однако это еще не весь список населенных пунктов.

Восстановить его можно будет только после того, как выгонят оттуда оккупантов,

– сообщил корреспондент из Запорожья.

"В Мелитополе люди бросились искать хоть какие-то электрические плитки, чтобы на них готовить еду. Понятно, что этот товар очень быстро закончился. Теперь те, кто не приобрел электрическую плитку, имеют единственную альтернативу – выходить на улицу и там на костре или на мангале готовить себе еду", – объяснил корреспондент.

Он отметил, что, например, в Энергодаре исключительно 5-ти, 9-ти и 14-этажные дома и нет частного сектора. Теперь все дворы и все газоны придется превратить в мангальные площадки, где люди будут готовить себе еду из-за того, что россияне перебили газопровод.

"К сожалению, это не первый случай с газопроводом. Бердянск уже несколько месяцев стоит без газа. Там в другом месте был перебит магистральный газопровод. Бердянцы на данный момент газом не пользуются", – добавил корреспондент.

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